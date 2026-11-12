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Pijan vozio unatoč zabrani, već dvaput prijavljivan zbog alkohola: Policija tražila 30 dana zatvora, sud ga pustio na slobodu!

Sinjska policija zaustavila je 26-godišnjaka u Hrvacama s 1,67 promila alkohola u krvi, iako mu je bila izrečena zabrana upravljanja vozilima

Policijski službenici Policijske postaje Sinj su 11. studenoga 2026. godine oko 1 sat na području Hrvaca zaustavili vozilo kojim je upravljao 26-godišnji muškarac.

Obavljenim provjerama utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, s datumom izvršnosti u listopadu 2026. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,67 g/kg.

S obzirom da je ponavljač u počinjenju prekršaja te je dva puta prijavljen za prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu.

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