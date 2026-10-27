Pijan vozio unatoč zabrani: U Žrnovnici zaustavljen 45-godišnjak s 1,87 promila, završio u zatvoru

Policijski službenici Postaje prometne policije u nedjelju, 25. listopada 2026. godine, oko 20 sati u Žrnovnici su zaustavili 45-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je vozio unatoč važećoj zabrani upravljanja vozilom, i to pod utjecajem alkohola.

Provjerom je utvrđeno da mu zabrana upravljanja vrijedi do studenoga 2026. godine, dok mu je alkotestiranjem izmjerena koncentracija alkohola od 1,87 promila. Vozač je uhićen i smješten u policijsku postaju do otrježnjenja.

Već dva puta kažnjavan zbog alkohola

Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je dosad dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok je protiv njega u tijeku još jedan postupak zbog istog prekršaja.

Nakon uhićenja 45-godišnjak je u žurnom postupku priveden nadležnom sudu. Policija je, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te novčanu kaznu od 2000 eura.

Uz to, predložena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca.

Sud mu odredio 15 dana zadržavanja

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te 45-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, odnosno do 8. studenoga 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.

Konačna odluka o predloženim sankcijama bit će donesena naknadno.