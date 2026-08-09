Pijan vozio moped u suprotnom smjeru bez kacige, kažnjen s 1700 eura

Policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik jučer su u Murteru zaustavili 21-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola upravljao mopedom u suprotnom smjeru, a pritom nije imao propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Mladića su zaustavili oko 3 sata dok je upravljao mopedom šibenskih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da vozi u suprotnom smjeru te da tijekom vožnje nije imao propisanu, homologiranu i uredno pričvršćenu kacigu.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,70 promila. Isključen je iz prometa, uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Policija je predložila ukupnu novčanu kaznu od 1700 eura te zabranu upravljanja motornim vozilima AM kategorije u trajanju od četiri mjeseca.

Sud je prihvatio prijedlog te 21-godišnjaka kaznio s 1700 eura i izrekao mu četveromjesečnu zabranu upravljanja vozilima AM kategorije.