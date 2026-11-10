Pijan vozio kroz Kaštela s 2,35 promila i ignorirao policiju: Tražili 30 dana zatvora, sud ga pustio na slobodu!

Policijski službenici Policijske postaje Trogir u ponedjeljak, 9. studenoga 2026. godine, u ponoć su u Kaštel Štafiliću zaustavili 42-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom pod znatnim utjecajem alkohola.

Muškarac je zaustavljen u Ulici Ivana Pavla II., a prethodno se nije zaustavio na naredbu policijskih službenika.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od čak 2,35 promila.

Policija tražila 30 dana zatvora

Vozač je odmah isključen iz prometa i doveden u službene prostorije policije. Nakon dovršetka postupanja priveden je na nadležni sud uz optužni prijedlog.

Iz policije navode da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

Zbog toga je policija sudu predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 12 mjeseci.

Sud ga pustio na slobodu

Unatoč policijskom prijedlogu, sud je 42-godišnjaka pustio na slobodu.

Odluka o njegovoj prekršajnoj odgovornosti i eventualnoj kazni bit će donesena naknadno.