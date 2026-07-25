Pijan vozio iako mu je vozačka ukinuta: Policija predložila mjesec dana zatvora

U srijedu, 22. srpnja u 21.40 sati u Zadru u Ulici Franka Lisice policijski službenici Postaje prometne policije Zadar tijekom kontrole prometa zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnji hrvatski državljanin za vrijeme dok mu je vozačka dozvola rješenjem ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Alkotestiranjem je vozaču utvrđena koncentracija od 1,01 g/kg alkohola u organizmu

Muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije. Zbog utvrđenih prometnih prekršaja vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je za 46-godišnjaka predložila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Nakon saslušanja na sudu predmet je stavljen u redovan postupak.