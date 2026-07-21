Pijan vozio bez vozačke na Braču: 63-godišnjak završio u zatvoru, policija tražila i trajno oduzimanje motocikla

Na Braču je zaustavljen 63-godišnji vozač koji je upravljao motociklom unatoč tome što mu je ranije ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, a pritom je bio i pod utjecajem alkohola.

Policijski službenici postupali su u nedjelju, 19. srpnja 2026. godine, oko 12.45 sati u Sutivanu, gdje su zaustavili motocikl kojim je upravljao 63-godišnjak. Provjerom je utvrđeno da vozi prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, nakon što mu je pravomoćnim rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih bodova.

Unatoč tome, vozač nije ponovno polagao vozački ispit, a dodatno je utvrđeno kako je motociklom upravljao pod utjecajem alkohola.

Zbog ponavljanja prometnih prekršaja policija ga je privela na sud te predložila određivanje zadržavanja, uzimajući u obzir da je riječ o recidivistu kojem ranije izrečene mjere nisu bile dovoljne da prestane činiti iste ili slične prekršaje.

Policija je predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od ukupno 60 dana, novčana kazna, zabrana upravljanja svim kategorijama motornih vozila na godinu dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud mu je odredio zadržavanje do 2. kolovoza, nakon čega je 63-godišnjak predan u zatvor.