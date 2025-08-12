Pijan sletio s ceste u Dalmaciji. Auto se zapalio i izbio veliki požar

Policija je objavila detalje nesreće koja se noćas oko 2:40 dogodila na državnoj cesti DC-106 kod mjesta Šimuni.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema policijskom izvješću, 24-godišnji državljanin Italije vozio je automobil talijanskih registarskih oznaka iz smjera Paga prema Novalji te je, zbog neprilagođene brzine uvjetima na cesti, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio izvan kolnika i izazvao zapaljenje automobila. Vozilo je u potpunosti izgorjelo, a vatra se proširila na okolno raslinje i borovu šumu.

U nesreći je nastala materijalna šteta. Policija navodi da je vozaču alkotestiranjem izmjerena koncentracija alkohola od 1.67 g/kg. Uhićen je i zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola. Požar su ugasili vatrogasci JVP Pag, a promet tom dionicom bio je zatvoren od 3:05 do 4:35 te se odvijao obilaznim pravcima.

Nakon prekršajne obrade, vozač je priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog u kojem je traženo zadržavanje, novčana kazna od 1320 eura i zabrana korištenja strane vozačke dozvole u Hrvatskoj na tri mjeseca.

Sud ga je nakon saslušanja proglasio krivim i novčano kaznio.