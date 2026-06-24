Pijan skrivio prometnu nesreću, jedna osoba ozlijeđena

Jučer, 23. lipnja u 13,30 sati u Vodicama, u Ulici Kamila Pamukovića dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se na način da 50-godišnjak pod utjecajem alkohola, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem motocikla te pada na tlo.

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U Općoj bolnici u Šibeniku 50-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 50-godišnjaka, nakon dobivene analize krvi i urina, bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.