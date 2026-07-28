Pijan s 2,01 promila ponovno sjeo za volan: 68-godišnjak iz Donjih Vinjana završio u zatvoru

Šezdesetosmogodišnji ponavljač prometnih prekršaja završio je iza rešetaka nakon što ga je policija u Donjim Vinjanima zatekla za upravljačem s više od dva promila alkohola u krvi. Policijski službenici Postaje granične policije Imotski zaustavili su ga u petak, 24. srpnja 2026. godine, oko 14.05 sati na državnoj cesti u Donjim Vinjanima. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od čak 2,01 grama po kilogramu.

Policija ga odmah uhitila

Budući da je 68-godišnjak i ranije bio zatečen kako upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, policijski službenici odmah su ga isključili iz prometa, uhitili i priveli nadležnom sudu. Naime, u ožujku 2025. godine već je bio osuđen na uvjetnu kaznu od 30 dana zatvora zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Policija je sudu predložila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Aktivirana mu je i ranija uvjetna kazna

Sud je o slučaju odlučio u žurnom postupku te je 68-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od osam dana.

Kako je novim prometnim prekršajem prekršio ranije izrečenu uvjetnu osudu, aktivirana mu je kazna zatvora od 30 dana. Za novi prekršaj osuđen je na dodatnih deset dana zatvora, pa mu je u konačnici izrečena jedinstvena kazna od ukupno 40 dana zatvora. Nakon završetka žurnog sudskog postupka odmah je predan u zatvor.