Pijan pretjecao kolonu pa izazvao nesreću u kojoj je poginuo vlasnik poznatog zadarskog kafića

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku pokrenulo je istragu protiv 34-godišnjeg vozača zbog sumnje da je krajem kolovoza na području Šibensko-kninske županije izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo 53-godišnji Zlatko Plazonjić, vlasnik poznatog zadarskog D8 Rock Cafea i dugogodišnji dopredsjednik Moto kluba Beštije, piše Index.

Nesreća se dogodila 29. kolovoza, a tužiteljstvo sumnja da je 34-godišnjak vozio pod utjecajem alkohola i brzinom većom od dopuštene. Tereti ga se da je krenuo pretjecati kolonu vozila na mjestu na kojem je pretjecanje zabranjeno.

Pokušao izbjeći automobil iz suprotnog smjera

Tijekom pretjecanja iz suprotnog smjera naišlo mu je drugo vozilo. Kako bi izbjegao sudar, osumnjičeni se, prema sumnjama tužiteljstva, naglo vratio u svoju prometnu traku i pritom udario u stražnji dio automobila koji se kretao ispred njega.

Od siline udara automobil je izletio s kolnika i udario u stup javne rasvjete. Njime je upravljao Plazonjić, koji je u trenutku nesreće vozio taksi. Zadobio je ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Određen mu istražni zatvor

Nakon ispitivanja 34-godišnjaka, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku donijelo je rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Tužiteljstvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku prihvatio je prijedlog te je 34-godišnjaku određen istražni zatvor.