Pijan prelazio cestu van obilježenog pješačkog. Udario ga je autobus

Jučer, 28. srpnja, malo prije ponoći, u Ulici branitelja Dubrovnika u Dubrovniku došlo je do prometne nesreće u kojoj je teške tjelesne ozljede zadobio pješak.

Očevidom je utvrđeno da je 24-godišnji pješak, državljanin Australije, pod utjecajem alkohola od 0,55 g/kg, prelazio kolnik izvan obilježenog pješačkog prijelaza. Tom prilikom u pješaka je udario autobus dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnji vozač.

U ovoj prometnoj nesreći pješak je zadobio teške tjelesne ozljede koje nisu opasne po život te je nakon pružene liječničke pomoći, zadržan na daljnjem liječenju u Općoj bolnici Dubrovnik. Zbog počinjenog prometnog prekršaja, australskom državljaninu izdan je Obvezni prekršajni nalog.