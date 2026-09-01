Pijan krenuo na hodočašće prema Sinju pa napravio kaos na Klisu: Policajcima prijetio i vrijeđao ih

Muškarac sa šireg splitskog područja teško se napio i u takvom stanju priključio hodočasnicima koji su za blagdan Velike Gospe pješačili prema Sinju, no kod Klisa mu je pozlilo pa je počeo remetiti mir i vrijeđati solinske policajce, zbog čega je na kraju uvjetno osuđen na 59 dana zatvora, piše Portal.hr.

Sve se dogodilo oko pola dva u noći 15. kolovoza u ulici dr. Franje Tuđmana u Klisu. Građevinski radnik (37) u to je vrijeme bio jako pijan i, umjesto da nastavi hod prema Sinju, počeo je uznemiravati ostale hodočasnike.

"Ubijte me, alo, čuje li me iko, ubijte me, dat ću vam pare, pustite me, nek me neko ubije samo", vikao je, i to čak i kad je stigla policija.

Kad su ga solinski policajci pokušali smiriti, okrenuo se protiv njih. Nazvao ih je kretenima i debilima, dobacivao im proste uvrede i prijetnje, a dok su ga vodili prema službenom vozilu, pljuvao je ispred njih.

Pred sudom nije osporavao odgovornost. Objasnio je da se pridružio hodočasnicima iz svoga kraja, ali da mu je na Klisu pozlilo pa se ponio neugodno, i prema drugim ljudima i prema policiji. Dodao je da se možda ne bi tako ponašao da policajci nisu bili strogi prema njemu. Rekao je i da mu je žao te da će se truditi da se slično ne ponovi. Na sučev upit odgovorio je da nije ovisan o alkoholu, ali da se povremeno zna dovesti u teško pijano stanje.

Sud mu nije priznao smanjenu odgovornost zbog pijanstva jer se sam doveo u to stanje. U prilog mu je išlo to što ranije nije prekršajno kažnjavan, kao i iskreno priznanje i kajanje pred sudom.

Za dva prekršaja protiv javnog reda i mira najprije su mu utvrđene pojedinačne kazne od po 30 dana, a potom jedinstvena kazna zatvora od 60 dana. Kako mu je uračunat dan proveden u policijskom pritvoru, kazna je konačno određena na 59 dana. Sud je primijenio uvjetnu osudu, pa zatvor neće morati odslužiti ako u sljedećih šest mjeseci ne počini novi, istovrsni prekršaj. Presuda nije pravomoćna.