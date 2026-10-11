Pijan krenuo automobilom na policajca, on se morao baciti u stranu da izbjegne nalet

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijska uprave istarske proveli su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisila prema službenoj osobi.

Porečka policija je 8. listopada oko 20 sati uočila automobil, riječke registracijske oznake, kako krivuda po kolniku, iz smjera Poreča prema Velikom Maju. Policijski službenik dao je znak vozaču da se zaustavi na ugibalištu, no vozač se oglušio na znak policijskog službenika i ubrzao je kretanje u pravcu policijskog službenika, koji se morao naglo izmaknuti u stranu kako bi izbjegao nalet vozila.

Vozač se udaljio, no policijski službenici ubrzo su ga pronašli u naselju Materada i uhitili.

Obavljenim alkotestiranjem utvrđeno je kako je vozač upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1.02 promila i dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog liječničkog pregleda. Nadalje, utvrđeno je vozač upravlja automobilom kojemu je isteklo važenje prometne dozvole i police obveznog osiguranja.

Budući da je riječ o recidivistu, kojeg je policija već prijavljivala zbog prometnih prekršaja te je već pravomoćno kažnjavan za teže prometne prekršaje, policijski službenici oduzeli su mu automobil.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog te je predložila sudu izricanje novčane kazne od 5.820 eura, do 60 dana zatvora i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 mjeseci.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo na štetu policijskog službenika, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu 9. listopada u popodnevnim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.