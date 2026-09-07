Pijan ignorirao policajca koji ga je pokušao zaustaviti: Kažnjen s 1700 eura

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik u četvrtak, 3. rujna, oko 21:40 zaustavili su tijekom redovne kontrole prometa osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 49-godišnjak pod utjecajem alkohola.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,84 promila, što je ujedno bila najveća izmjerena koncentracija alkohola na dubrovačkom području tijekom proteklog tjedna.

Prije zaustavljanja vozač se nije zaustavio na jasan znak policijskog službenika koji ga je pokušao zaustaviti svjetlećom palicom.

Zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna od 1700 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.