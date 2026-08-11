Pijan i potpuno gol šetao Virskom rivom: Nijemac se pred sudom pokajao, evo kako je kažnjen

Dvadesetčetverogodišnji njemački državljanin koji je usred noći potpuno gol šetao uz plažu Jadro na Viru kažnjen je s 200 eura. Incident se dogodio početkom srpnja, a mladić je u trenutku događaja bio pod snažnim utjecajem alkohola.

Općinski sud u Zadru proglasio ga je krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira, odnosno ponašanje kojim je povrijedio moralne osjećaje građana. Za takav prekršaj zakon predviđa novčanu kaznu od 200 do 1.000 eura, a moguća je i zatvorska kazna do 30 dana.

Gol šetao Jadrom

Prema navodima iz optužnog prijedloga zadarske policije, sve se dogodilo 5. srpnja 2026. godine oko 2.20 sati na šetnici Jadro na Viru, nedaleko od jednog plažnog bara.

Policija je 24-godišnjem Nijemcu, inače inženjeru strojarstva, izmjerila 1,82 promila alkohola. Bez ikakve odjeće kretao se javnom šetnicom, a njegovo ponašanje izazvalo je nelagodu i uznemirenost među ljudima koji su se ondje nalazili.

Nakon dojave na mjesto događaja stigli su policijski službenici, zatekli mladića potpuno golog te ga priveli.

Pred sudom nije osporavao ono što se dogodilo. Priznao je da je bez odjeće hodao javnim mjestom i prihvatio odgovornost za svoje postupke.

Objasnio je kako je prije incidenta s prijateljima popio veću količinu žestokog alkohola. Zbog pijanstva se, kako je naveo, ne može jasno prisjetiti kako je završio gol na ulici.

Kasnije je završio i na hitnom prijemu zadarske bolnice zbog ozljede koja je zahtijevala šivanje. Pretpostavio je da je ozljedu zadobio prilikom pada. Sudu je rekao da ga je sram zbog svega što se dogodilo te zamolio da mu ne bude izrečena zatvorska kazna, istaknuvši kako je spreman platiti novčanu.

Sud mu izrekao blažu sankciju

Sud je zaključio da je svojim iskazom u bitnome priznao počinjenje prekršaja te da njegovo ponašanje sadržava sva obilježja djela za koje ga se teretilo.

Prilikom odlučivanja o sankciji kao olakotna okolnost uzeto je njegovo iskreno priznanje. Istodobno su razmotreni težina prekršaja, stupanj odgovornosti, okolnosti u kojima se događaj zbio, posljedice takvog ponašanja te njegove obiteljske i imovinske prilike.

Na kraju mu je izrečena novčana kazna od 200 eura, odnosno blaža vrsta sankcije, za koju je sud procijenio da će biti dovoljna za ostvarivanje svrhe kažnjavanja.

Slični incidenti događali su se i drugdje

Ovo nije jedini slučaj u Hrvatskoj u kojem su alkohol i skidanje na javnom mjestu rezultirali policijskom intervencijom.

Skupina mladih turista 27. srpnja kupala se u dubrovačkoj gradskoj luci, pri čemu su pojedinci potpuno goli skakali u more s Velikog mula. Snimke njihova noćnog kupanja proširile su se društvenim mrežama i izazvale veliku pozornost. U slučaj se uključila policija, koja je mladićima i djevojkama izdala upozorenja.

Sličan događaj zabilježen je i u Daruvaru. Ondje se 13. srpnja 2025. oko 10 sati 48-godišnjak skinuo na Trgu kralja Tomislava te ušao u gradsku fontanu kako bi se okupao.

Takvim je ponašanjem uznemirio prolaznike, a policija mu je izmjerila 2,32 promila alkohola. Protiv muškarca je nakon incidenta podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja.