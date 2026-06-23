Pijan i bezobrazan prema policiji: 35-godišnjak u Kaštel Kambelovcu vozio s 1,34 promila i vrijeđao službenike

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 21. lipnja 2026. godine oko 23.15 sati u Kaštel Kambelovcu zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 35-godišnji muškarac.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena koncentracija od 1,34 g/kg. Tijekom postupanja policija je utvrdila i još dva prometna prekršaja.

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Osim prometnih prekršaja, 35-godišnjak je narušavao javni red i mir, vrijeđajući i omalovažavajući policijske službenike tijekom postupanja.

Vozač je uhićen i zadržan do otrježnjenja u policijskoj postaji, nakon čega je priveden na sud. Policija je predložila određivanje zadržavanja zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu te zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu uz obrazloženje da za zadržavanje nisu ispunjeni zakonski uvjeti jer je priznao krivnju, izrazio kajanje te je ranije bio samo jednom prekršajno kažnjen u prometu. Odluka o kazni bit će donesena u redovnom postupku.