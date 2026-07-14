Pijan i bez vozačke sjeo za volan u Splitu, odbio i test na droge

Policijski službenici su u ponedjeljak, 13. srpnja, oko 1.55 sati u Vukovarskoj ulici u Splitu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 30-godišnjak.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,37 promila alkohola u organizmu. Daljnjom kontrolom policija je utvrdila da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije te da kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu.

Tijekom postupanja odbio je i testiranje na prisutnost droga.

Vozač je uhićen i priveden na nadležni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana te izricanje novčane kazne od 7.320 eura.

Sud je 30-godišnjaka pustio na slobodu, dok će odluku o njegovoj prekršajnoj odgovornosti i mogućim sankcijama donijeti naknadno.

