Pijan i bez vozačke dozvole vozio kroz Trogir: Policija zaustavila 49-godišnjaka, završio je u zatvoru!

Policijski službenici u ponedjeljak, 9. studenoga 2026. godine, oko četiri sata ujutro zaustavili su u Trogiru 49-godišnjeg muškarca koji je vozio pod utjecajem alkohola, iako nije imao pravo upravljati motornim vozilom.

Kontrola je obavljena u Ulici kneza Trpimira, a policija je provjerama utvrdila da je muškarcu vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta.

Rješenje o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole postalo je izvršno u svibnju 2025. godine, no 49-godišnjak je ponovno sjeo za upravljač prije nego što je stekao pravo na vožnju.

Napuhao 1,80 promila

Osim što je vozio bez važećeg prava na upravljanje, alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola.

Izmjerena mu je koncentracija od 1,80 promila.

Policija navodi da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je i ranije pravomoćno kažnjavan.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud odredio zadržavanje, završio u zatvoru

Sud je 49-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Odluka o zadržavanju ne znači da mu je već izrečena predložena zatvorska kazna od 30 dana.