Pijan i bez vozačke dozvole vozio Kaštelima: Policija tražila 40 dana zatvora, sud mu izrekao 60 dana uvjetno

Policija je na području Kaštela zaustavila 41-godišnjeg vozača koji je za volan sjeo s čak 1,67 promila alkohola u organizmu, iako mu je vozačka dozvola već bila oduzeta. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je i ranije kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Sud mu je izrekao 60 dana uvjetnog zatvora i dvogodišnju zabranu upravljanja vozilima svih kategorija.

Policijski službenici Postaje prometne policije u utorak, 7. listopada 2026. godine, oko 23 sata zaustavili su na području Kaštela automobil kojim je upravljao 41-godišnjak.

Tijekom kontrole utvrđeno je da muškarac vozi unatoč tome što mu je vozačka dozvola oduzeta. Kako bi ponovno mogao ostvariti pravo na upravljanje vozilom, prethodno mora obaviti izvanredni liječnički pregled.

No to nije bio jedini prekršaj koji su policajci utvrdili.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,67 promila.

Policija ga uhitila i odvela na sud

Vozač je odmah isključen iz prometa i uhićen, a nakon otrježnjenja u žurnom postupku doveden je pred nadležni sud.

Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već kažnjavan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, policija je zatražila strože sankcije.

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 40 dana te zabrana upravljanja vozilima na dvije godine.

Dobio 60 dana uvjetnog zatvora i dvije godine zabrane vožnje

Nakon provedenog prekršajnog postupka sud je 41-godišnjaka proglasio krivim.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 60 dana, uvjetno na godinu dana. To znači da kazna neće biti izvršena ako u roku od godinu dana ne počini novi prekršaj.

Uz uvjetnu zatvorsku kaznu, sud mu je izrekao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od dvije godine.

Tako je 41-godišnjak, koji je već ostao bez vozačke dozvole, zbog ponovne vožnje pod utjecajem alkohola dobio novu sudsku sankciju i dvogodišnju zabranu upravljanja vozilima.