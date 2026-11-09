Pijan BMW-om napravio dar-mar na A1, pa završio na Bilicama

Prava drama odvijala se na autocesti A1, gdje je 29-godišnji vozač BMW-a izgubio nadzor nad automobilom, izletio s kolnika i više puta udario u zaštitnu ogradu. Kada je na mjesto nesreće stigla policija, otkriveno je da je muškarac vozio pijan, ali i da nije imao pravo upravljati vozilom. Na kraju je završio u zatvoru.

Prometna nesreća dogodila se u petak, 6. studenoga 2026. godine, na autocesti A1. Prema informacijama policije, 29-godišnjak nije prilagodio brzinu osobinama i stanju ceste, zbog čega je izgubio nadzor nad BMW-om.

Automobil je preko lijeve prometne trake izletio izvan sjevernog ruba kolnika i udario u dvostruku zaštitnu ogradu. Uslijedilo je višestruko rotiranje vozila i novi udar u zaštitnu ogradu, nakon čega se automobil napokon zaustavio.

Napuhao 1,70 promila, a nije smio ni voziti!

Policijski službenici koji su stigli na mjesto nesreće alkotestirali su vozača te utvrdili da je upravljao automobilom s čak 1,70 promila alkohola u organizmu.

No, tu nije bio kraj njegovim prekršajima.

Daljnjim provjerama utvrđeno je da je 29-godišnjaku ranije ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Nakon isteka propisanog dvogodišnjeg razdoblja nije ponovno položio vozački ispit, pa nije imao pravo upravljati automobilom.

Policija ga odvela na sud, završio iza rešetaka

Vozač je zadržan u policiji do otrježnjenja, a potom je odveden na sud.

Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već ranije kažnjavan sudskim odlukama.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja i izricanje kazne zatvora u trajanju od 120 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Ovaj slučaj samo je jedan od niza ozbiljnih prometnih prekršaja koje je policija zabilježila tijekom protekla tri dana na području Splitsko-dalmatinske županije. Ukupno su sankcionirana 424 prometna prekršaja, a čak 106 vozača isključeno je iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja testiranja na alkohol i droge.