Pijan, bez vozačke i pojasa: Mladić (21) zaustavljen na Viru, protjeran iz Hrvatske!

U četvrtak, 29. listopada u Viru u Ulici Virski put policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 21-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i kretao se vozilom suprotno prometnom znaku zabrane skretanja ulijevo.

Kontrolom vozača i vozila utvrđeno je da 21-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i da u vozilu ne koristi sigurnosni pojas, a kod sebe nije posjedovao osobne dokumente.

Alkotestiranjem 21-godišnjeg vozača utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,15 g/kg.

Muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije. Zbog utvrđenih prometnih prekršaja uz optužni prijedlog 21-godišnjak je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je predložila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 60 dana.

Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet te stavljen u redovan postupak.

Nastavljenim policijskim postupanjem na temelju odredbi Zakona o strancima u provedenom upravnom postupku doneseno je rješenje o protjerivanju s određenim rokom napuštanja te zabranom ulaska i boravka u EGP-u u trajanju od jedne godine.