Pijan autom udario dvojicu policajaca pa pokušao pobjeći

Pedesetgodišnji vozač sinoć je godišnji na zagrebačkoj Trešnjevci automobilom naletio na dvojicu policajaca i pokušao pobjeći. Policija ga je zaustavila i utvrdila da je vozio s 2,27 promila alkohola u krvi. Suvozač, također 50-godišnjak, imao je 1,99 promila alkohola u krvi, objavila je PU zagrebačka.

Incident se dogodio oko 20:40 sati u Ozaljskoj ulici, gdje su policajci zaustavili Ford Focus zagrebačkih registracija. Kada su prišli vozilu kako bi provjerili identitet vozača i suvozača, vozač je ignorirao naredbu da se zaustavi i naglo je ubrzao. Pritom je automobilom udario jednog policajca.

Drugi policajac, koji se našao ispred automobila, uhvatio se za haubu. Automobil ga je nosio nekoliko metara, nakon čega se policajac uspio odgurnuti i pao je na cestu. Obojica policajaca zadobila su lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena im je na mjestu događaja, navodi policija.

Uhićenje nakon crvenog svjetla

Vozač je nastavio bježati, prošao je kroz crveno svjetlo na raskrižju Ozaljske i Nehajske ulice, a zatim se zaustavio u Nehajskoj. Policajci su ga ondje sustigli i uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje svladali njega i suvozača.

Obojica su uhićena i privedena u službene policijske prostorije. Iz policije su izvijestili da su tijekom cijelog događaja vrijeđali policijske službenike. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi PU zagrebačka, piše Index.