Picula nakon Vučićeva pada: "Jedno od njegovih malignih nasljeđa su pogoršani odnosi s Hrvatskom"

Pobjeda studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji označila je kraj dugogodišnje vladavine Aleksandra Vučića, ali i otvorila brojna pitanja o političkoj budućnosti susjedne države. Hrvatski europarlamentarac i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula smatra da je riječ o povijesnoj prilici za promjene, no upozorava da novu vlast čekaju ozbiljni izazovi. Posebno se osvrnuo na odnose s Hrvatskom, koji su tijekom Vučićeve vladavine znatno narušeni. Gostujući u Dnevniku Nove TV, Tonino Picula komentirao je izbornu pobjedu studentske liste, kojom je nakon 14 i pol godina okončana vladavina Aleksandra Vučića.

Picula smatra da rezultat predstavlja važnu prekretnicu ne samo za Srbiju nego i za cijelu regiju. Velika izlaznost, od približno 70 posto, prema njegovim riječima pokazuje koliko su građani željeli promjene. Ipak, naglasio je kako tek predstoji vidjeti hoće li nova vlast uspjeti opravdati velika očekivanja birača i pokrenuti stvarne reforme.

"Vučić je ostao iznenađen razmjerima poraza"

Govoreći o Vučićevoj odluci da prizna izborni poraz, Picula je ocijenio kako bivši srbijanski čelnik vjerojatno nije očekivao tako uvjerljiv rezultat svojih političkih protivnika. Prema njegovu mišljenju, Vučić je tijekom izborne kampanje koristio brojne metode kako bi zadržao vlast, uključujući postupke koje Picula smatra nedemokratskima. Upozorio je i da Srpsku naprednu stranku ne treba otpisivati jer će, unatoč porazu, zadržati značajan broj zastupnika u srbijanskom parlamentu. S druge strane, studentska lista sada mora pokazati da pokret koji je uspio srušiti dugogodišnju vlast može preuzeti odgovornost za upravljanje državom.

Studenti su srušili Vučića, ali sada ih čeka najteži posao

Picula je podsjetio da se približava druga godišnjica tragedije u Novom Sadu, koja je pokrenula val nezadovoljstva i prosvjeda u Srbiji. Studentski pokret, nastao u okolnostima duboke političke krize, uspio je prerasti u političku snagu koja je na izborima porazila Vučićevu stranku. Međutim, način odlučivanja koji je funkcionirao tijekom prosvjeda sada će se morati prilagoditi državnim institucijama. Nova većina morat će odrediti tko će voditi vladu, kako će izgledati ministarski sastav i koje će reforme imati prednost. Govoreći o europskoj perspektivi Srbije, Picula je kritizirao dosadašnju politiku Beograda prema Bruxellesu.

Ocijenio je da je Vučić godinama formalno zagovarao europske integracije, dok je svojim političkim potezima zapravo usporavao približavanje Srbije Europskoj uniji. Smatra da će nova vlast najprije morati riješiti ozbiljne unutarnje probleme, ponajprije uspostavu učinkovite pravne države i borbu protiv organiziranog kriminala. Istodobno, očekuje da će Europska unija prepoznati važnost političkih promjena u Srbiji i pružiti potporu demokratskim reformama.

Picula posebno upozorio na odnose s Hrvatskom

Jedan od najvažnijih dijelova razgovora odnosio se na budućnost hrvatsko-srbijanskih odnosa. Picula je izrazio nadu da će odlazak Vučića otvoriti prostor za poboljšanje odnosa Zagreba i Beograda, koji su posljednjih godina bili opterećeni političkim optužbama, diplomatskim incidentima i protjerivanjem hrvatskih državljana.

"Nadam se da će se to dogoditi jer jedno od tih malignih nasljeđa Vučićeve vlasti jesu i pogoršani odnosi s Hrvatskom", izjavio je Picula. Podsjetio je kako je Vučić Hrvatsku optuživao i za miješanje u politička zbivanja u Srbiji, dok su hrvatski državljani bili izloženi optužbama za špijunažu i sigurnosnim provjerama.