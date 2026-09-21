Pezzi bez dlake na jeziku o Livaji: "Kao virozan je, a igra mali nogomet na Jadranovom plivalištu..."

U Studiju 4 ovoga se ponedjeljka govorilo o susretima 8. kola SuperSport HNL-a.

Edo Pezzi na početku je komentirao poraz Hajduka na gostovanju kod Rijeke.

- Malo su me zanijeli svi ti portali, novine, euforija, Konferencijska liga... Primijetio sam kod Hajduka da je Gonzalo Garcia promijenio igru. Počeo je s tika-takom osvajati teren, preuzeo je jednu drugu igru. Pritiskali su protivnike, dobivali, no nisam se nadao da će doživjeti takav nokaut u Rijeci. Matjaž Kek je pokazao iskustvao, što sam i rekao, on će sigurno srediti tu momčad. Hajduk je s druge strane odigrao slabo.

Što se tiče Marka Livaje koji nije nastupio zbog viroze, ističe sljedeće.

- Kao virozan je, igrajući mali nogomet na Jadranovom plivalištu...

Đorđe Ivković se pak osvrnuo na ogled Varaždina i Osijeka.

- U zadnjih osam susreta ove dvije momčadi, pet ih je završilo rezultatom 0:0. To je nevjerojatan podatak. Pa neka netko kaže da tu nečega nema. Ima, ja sam dosta praznovjeran. Bessoneu kapa do poda, zato što je od skupine igrača koji praktično nikada nisu igrali, uspio napraviti momčad koja doista djeluje kao momčad na terenu. Uz sve ove mlade koje je prisilom ili svojom voljom, koji su došli u prvu momčad. Bravo za Alexandru Végh, poručuje.

Osvrnuli su se i na Dinamo, te konkretno, na crveni karton Josipu Mišiću.

- Ako je namjerna uvreda sucu ili igraču, to je crveni karton. Tu nema razgovora. Ako je osobna frustracija, onda sudac to mora pustiti. Igraču takvog kalibra, pred derbi u Splitu, to se jednostavno ne smije dogoditi, kaže Pezzi.