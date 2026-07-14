PEVEX Dugopolje otvara svoja vrata u četvrtak, 16.7. u 7:30 sati

Prodajni centar PEVEX Dugopolje otvara svoja vrata 16.7.2026. u 7:30 sati na adresi Dubrovačka ulica 12, 21204 Dugopolje. Od 16.7. do 22.7. 2026. kupce u Dugopolju očekuje 20% popusta na sve redovne cijene, a od 16.7. do 4.8. nudi se mogućnost besplatne kombi dostave za račune iznad 300 eura za udaljenost do 10 kilometara (1. zona). Uz to, kupce u prodajnom centru Dugopolje čekaju dobre cijene te 21 500 proizvoda za uređenje, opremanje kao i neizostavna roba široke potrošnje.

Osim popusta, od 16.7. do 1.9. u PEVEX Dugopolju članovi PEVEX KLUB-a mogu zaigrati nagradnu igru I osvojiti vrijedne nagrade.

PEVEX Dugopolje nova je lokacija za sve što vam treba od kućanskih uređaja, elektronike, građevine, željeznarije, doma i dizajna, vrta i sezone, keramike i sanitarija do široke potrošnje.