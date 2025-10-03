Petrinjski učenici stigli u posjet HGSS Stanici Split

Ovih dana u Splitu i okolici borave učenici Osnovne škole Mate Lovraka iz Petrinje, dugogodišnji prijatelji HGSS Stanice Split.

Peta je to, već tradicionalna posjeta Dalmaciji koja je krenula nakon potresa u Petrinji gdje su članovi HGSS Stanice Split među prvima stigli. U to doba bili su smješteni u spomenutoj školi, novogradnji koja je uspjela odoljeti potresu. Među njima je bio i Petronije Tasić iz Ronilačkog kluba Draulik Milna, ujedno i član HGSS-a Split, koji je uzvratio gostoprimstvo i pozvao djecu iz Petrinje na more. Od tada mladi Petrinjci i HGSS-ovci njeguju ovo lijepo prijateljstvo i početkom svake školske godine dolaze u Split i na otok Brač gdje im domaćini redovito prirede zabavne i edukativne izlete i druženja u prirodi.

Ovog četvrtka učenici iz Petrinje posjetili su Sinj i čuveni Muzej Alke, kao i Ispostavu Sinj gdje su uručili zahvalnicu. Potom su iskoristili vedar dan za Svilaju i posjet planinarskom domu “Orlove stine” gdje su se popeli na istoimeni vidikovac. Narednih dana čeka ih puno lijepih aktivnosti.