Petrina krenuo na veliki prosvjed u Zagreb: „Ne bih volio da ponedjeljak pojede ovu subotu“

Načelnik Primoštena Stipe Petrina jutros je krenuo prema Zagrebu, gdje se danas održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“. Iz Primoštena prema glavnom gradu ide jedan autobus, u kojem se nalaze i građani sa šibenskog područja.

Prosvjed je organiziran zbog problema nezakonito odloženog otpada na području Gospića, a u Zagreb tijekom jutra pristižu građani iz različitih dijelova Hrvatske. Petrina ističe da pitanje zaštite okoliša ne bi smjelo biti predmet stranačkih i ideoloških podjela.

– Ovo nema veze, barem što se tiče prosvjeda, s politikom. Ovo je obveza svakoga od nas. Zatrovana voda i zatrovan okoliš ne biraju stranačke boje, stranačku pripadnost ili neku ideologiju. To je opterećenje i šteta za sve nas i mislim da smo svi dužni doći – kazao je Petrina.

Smatra tragičnim što se, kako kaže, i pitanje zaštite okoliša pokušava promatrati kroz političke podjele.

– Jedan dio ljudi je toliko indoktriniran da misli da je zaštita okoliša politički skup. Ne može to biti politički skup jer je zaštita okoliša zaštita svih nas zajedno. Možemo se mi dijeliti stranački, ideološki i generacijski, ali činjenica je da svi dišemo isti zrak, da svi pijemo istu vodu i da svi jedemo isti kruh. Mislim da je obveza svakoga od nas doći na ovaj prosvjed – poručio je.

Petrina očekuje velik broj ljudi na zagrebačkom prosvjedu, ali smatra da samo današnje okupljanje neće biti dovoljno ako nakon njega ne uslijedi nastavak pritiska i konkretnih zahtjeva.

– Vjerujem da će ovo biti najveći prosvjed u povijesti moderne Hrvatske. Samo ne bih volio da ponedjeljak pojede ovu subotu. Da se danas ljudi ispušu, da na tome ostane i da se sljedećih 20 godina ništa ne dogodi – rekao je.

Upravo zato, dodaje, današnji prosvjed vidi tek kao početak.

– Mora biti kontinuitet prosvjeda, kontinuitet zahtjeva i kontinuitet boljitka – zaključio je Petrina.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizira građanska inicijativa „Gospić je naš dom“. Okupljanje sudionika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Središnji program počinje u 12.15 sati, a organizatori su najavili predstavljanje problema s ekoloških „crnih točaka“ iz različitih dijelova Hrvatske te zahtjeva koji će biti upućeni Vladi.