Petrićevo zablistalo u novom ruhu, načelnik najavio nova ulaganja

Općina Podstrana završila je projekt uređenja dječjeg igrališta Petrićevo, a u tijeku je nabava za kompletno uređenje još dva dječja igrališta – na obalnom pojasu u Sv. Martinu i na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate u Strožancu.

Općina Podstrana nastavlja ulagati u sadržaje namijenjene djeci i mladim obiteljima. U sklopu projekta „Uređenje dječjeg igrališta Petrićevo“ postojeća podloga igrališta u cijelosti je zamijenjena kvalitetnom gumenom anti-stres podlogom, čime su osigurani sigurniji i kvalitetniji uvjeti za igru i druženje najmlađih.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.941,95 eura, od čega je 10.000 eura bespovratnih sredstava osiguralo Ministarstvo demografije i useljeništva kroz program usmjeren na ulaganja u lokalnu zajednicu i stvaranje kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu. Preostali dio sredstava osiguran je iz proračuna Općine Podstrana.

Obilaskom uređenog igrališta načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako ulaganja u dječje sadržaje predstavljaju važan dio razvoja općine.

„Želimo da naša djeca odrastaju u sigurnom, kvalitetnom i poticajnom okruženju te da naše obitelji imaju dostupne i uređene sadržaje u svojim naseljima. Uređenjem Petrićeva napravili smo još jedan korak u tom smjeru, ali naš cilj nije stati na jednom igralištu. Upravo zato mogu najaviti da je u tijeku nabava za kompletno uređenje još dva dječja igrališta – na obalnom pojasu u Sv. Martinu te na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate u Strožancu. Time nastavljamo sustavno ulagati u javne sadržaje za naše najmlađe i podizati kvalitetu života obitelji u cijeloj Podstrani“, poručio je načelnik Mijo Dropuljić.

Ulaganjem u modernu sportsku i društvenu infrastrukturu Općina Podstrana nastoji osigurati kvalitetnije uvjete za igru, druženje i razvoj djece, kao i ravnomjernu dostupnost sadržaja na otvorenom.

Nakon Petrićeva, novi zahvati na dječjim igralištima u Sv. Martinu i Strožancu predstavljaju nastavak ulaganja u infrastrukturu namijenjenu djeci i mladim obiteljima, s ciljem stvaranja sigurnih i kvalitetnih prostora za svakodnevni život.