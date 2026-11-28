Ne stišavaju se polemike oko ovogodišnjeg splitskog Adventa i otkazanog koncerta Dine Merlina. Nakon što je dio splitskih ugostitelja i poduzetnika pokrenuo inicijativu za prikupljanje novca kako bi se koncert ipak održao, oglasio se Kristian Petric, član Inicijativnog odbora branitelja oboljelih od malignih bolesti i bivši predsjednik županijske HVIDR-e Split.

Usporedio braniteljske naknade s troškovima koncerta

Petric je na ironičan način usporedio iznose braniteljskih naknada s troškovima organizacije koncerta na splitskoj Rivi, slikovito ih izražavajući u cijeni bureka.

"Za 1 mjesec borbenog sektora na -30, 3 eura ili ti jedan burek, za mjesec dana neborbenog sektora 0.50 centi ili ti šestina bureka (korica), uz produkciju mećave, leda i bukve i svjetlećih metaka, a za dva sata pjevušenja na splitskoj Rivi uz produkciju (svjetleći efekti, rakete i prodanih pjenušaca) 370.000 eura", napisao je Petric.

Sarkastična poruka ugostiteljima

"Očekujemo reakciju ugostitelja!!! Ukoliko ne skupite novce, mi ćemo napraviti humanitarni koncert za prikupljanje sredstava odgođenom koncertu", poručio je Petric.

Podsjetimo, Inicijativni odbor branitelja oboljelih od malignih bolesti ranije je podržao građansku peticiju kojom se tražilo preusmjeravanje sredstava namijenjenih koncertu u nabavu PET/CT uređaja za KBC Split.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga objavio je da Grad neće potpisati ugovor s Merlinom. Pritom je pojasnio da je honorar izvođača trebao iznositi 140.000 eura, dok su se dodatni troškovi produkcije odnosili na koncertni program tijekom dviju večeri. Splitski ugostitelji sada pokušavaju osigurati sredstva iz privatnih izvora kako bi se Merlinov nastup ipak održao.