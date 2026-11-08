Petra Uglešić olimpijska pobjednica mladih u Senegalu

Dakar je poprište olimpijskih igara mladih, a medalja u taekwondou na igrama mladih često je i konačna potvrda budućnosti u ovom sportu jer su mnogi osvajači odličja na olimpijskim igrama mladih kasnije ostvarili veličanstvene sportske karijere, od Lene Stojković koja je osvojila brončano odličje na youth olimpijskih igrama u Buenos Airesu do Jade Jones koja je nakon olimpijske medalje za mlade kasnije postala dvostruka olimpijska pobjednica, svjetska i europska prvakinja.

Petra Uglešić je na putu do medalje slavila protiv Emilie Biyogo Bikie i Natalije Victorie Perez Barragan, u polufinalu je pobijedila izvrsnu Talijanku Virginu Lampis da bi u finalu deklasirala Ruskinju Elinu Tkhamokovu na dva prekida zbog bodovne nadmoći. O Petrinoj nadmoći najbolje govori podatak da je finale pobijedila s čak 40:9 odnosno po rundama 21:6 i 19:3. Ukupno je Petra na olimpijskim igrama imala bodovni omjer 111:36.

Ovo je ukupno 160. velika medalja Marjana te 11 olimpijska medalja kluba, 4 ljetne olimpijske medalje, 4 deflimpijske medalje i 3 olimpijske youth medalje.

Ostaje žal što je Hrvatska u taekwondou dobila tek jedno mjesto za ove igre jer bi broj medalja za Marjan bio vjerojatno i veći s obzirom na izvrsne rezultate Maje Srhoj i Klare Uglešić na posljednjem svjetskom i europskom juniorskom prvenstvu.

VELIKE MEDALJE PETRE UGLEŠIĆ:

OLIMPIJSKO YOUTH ZLATO 2026.

EUROPSKO JUNIORSKO ZLATO – 2025.

SVJETSKA JUNIORSKA BRONCA 2026.

SVJETSKO KADETSKO ZLATO 2024.

EUROPSKO KADETSKO ZLATO 2024.

EUROPSKO KADETSKO ZLATO 2023.

EUROPSKA KADETSKA BRONCA 2022.

EUROPSKA KADETSKA PRVAKINJA 2021.