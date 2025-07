PETRA KRALJEV I JAGODA KUMRIĆ SLAVILE S PREPUNIM GLEDALIŠTEM U LORI Nakon stote u Splitu, "Južina" će zapuhati po Americi

Ovog četvrtka, 3. srpnja na omiljenoj kazališnoj ljetnoj sceni Teatra uz more u Lori Jagoda Kumrić i Petra Kaljev proslavile su svoju 100. izvedbu komedije "Kad udari južina".

Bila je to istovremeno i 17. splitska izvedba ove komedije u dvije godine od premijere i ponovno pred potpuno rasprodanim gledalištem!

"Uz splitsku publiku i njihovu energiju naša izvedba mogla je biti upravo ovakva kakva je bila večeras- magična...

Hvala im što nas nikada do sada nisu iznevjerili, što su nam bezuvjetno 17 puta pružili podršku čak i u ovim pomalo ekstremnim uvjetima.

Vrućina je svakako napravila svoje, ali to očito splitsku publiku nije moglo omesti.

Nadam se da se vidimo uskoro u istome broju." - Petra Kraljev

"Veliko hvala splitskoj publici koja nas je podržala svih ovih 17 rasprodanih izvedbi i dala vjetar u leđa za ovih 100. Srce mi je puno i baš sam ponosna na cijelu produkciju i zahvalna na ovom putovanju s Petrom. Nadam se da ćemo Južinu igrati još godinama i da ćemo još godinama imati slatku tremu pred nastup i ponos i zadovoljstvo nakon nastupa." - Jagoda Kumrić

"Pri nedavnom posjetu New Yorku i Chicagu imao sam priliku upoznati mladu, talentiranu i uspješnu Ellu Miche, našu Trogiranku s uspješnom karijerom u SAD-u kao i organizatoricu Croatian International Film Festivala u Šibeniku koja nam je pomogla spojivši nas s ključnim ljudima za organizaciju. Već sad su dogovori tu i možemo reći kako će u proljeće 2026. godine Južina puhati po New Yorku, Los Angelesu, Chicagu.." - Damir Bubalo, Teatar uz more

U nastavku programa na repertoaru za srpanj na Teatru uz more pogledajte:

9.7. - PROVOD - Filip Detelić, Josip Brakus, Luka Petrušić, Tin Sedlar i Matija Šakoronja

16.7. - HOLLYWOOD - Fabijan Pavao Medvešek i Filip Sertić

22.7. - IVA I GLORIA - Iva Šimić Šakoronja i Gloria Dubelj

29.7. - LJUBAV IZA KULISA - Mina Lazarević i Vladimir Posavec Tušek

ULAZNICE

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)