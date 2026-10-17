Petnaest golova za naslov! Veterani Hajduka 1932 dominirali na turniru u Žrnovu

Ona 'stara' ovaj je put važila za organizatore Veteranskog malonogometnog turnira u Žrnovu , članove MNK Žrnovo i ŠD Veterani iz Korčule, kojima je nakon prethodna dva pokušaja i odustajanja uvjetovanih 'višom silom' sinoć konačno uspjelo organizirati svoj turnira.

Na Igralištu Dom kulture okupili su se 'vršnjaci' BŠK Zmaj , velolučkog Hajduka 1932 , ŠD Veterani iz Korčule i gosti , veterani Konobe ' Zenta' iz Splita.

Ono 'vršnjaci' naravno uzmite sa zadrškom, pošto su igrali malonogometaši uzrasta +40. Gledatelji su pritom imali prilike vidjeti četiri službene utakmice u kojima je bilo puno prilika zapljeskati starim 'majstorima od velog i malog baluna'.

Najprije u polufinalu dvije utakmice u kojoj je u jednoj postignuto jedanaest golova, a u drugoj nije bilo golova pa se o pobjedniku odlučivalo penalima.

Na kraju najviše zadovoljstva za otići na ono veteransko uvijek ukusno i zanimljivo zajedničko 'treće poluvrijeme' začinjeno druženjem i podjećanjem na nogometna događanja iz mladih dana imali su veterani Hajduka 1932 koji su u finalu bili bolji od veterana Konobe 'Zenta'.

Dodajmo da je u veteranskoj malonogometna večeri 'Na Domu' odigrana i revijalna utakmica između Sela i Postrane, piše Marko Polo Sport.

Rezultati: Polufinale :

Hajduk 1932 – BŠK Zmaj 11:0

Konoba 'Zenta' - ŠD Veterani Korčula 0:0 penalima 3:2

Finale: Hajduk 1932 – Konoba Zenta 4:0