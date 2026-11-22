Uoči novogodišnjeg dočeka na splitskoj Rivi pokrenuta je peticija kojom se traži otkazivanje nastupa mladog pjevača Jakova Jozinovića. Pokretači inicijative zamjeraju mu koncerte u Novom Sadu i Nišu, a svoje zahtjeve izravno su uputili splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Peticija pod nazivom "Split pamti" objavljena je u subotu, 21. studenoga, na platformi Peticije.hr. Prema ranije dostupnim podacima, prikupila je više od 1.500 potpisa, dok je postavljeni cilj 5.000 potpisa. Povod inicijativi najavljeni je nastup Jakova Jozinovića 31. prosinca 2026. na splitskoj Rivi, gdje bi zajedno s Jelenom Rozgom trebao nastupiti na dočeku Nove godine.

Zamjeraju mu nastupe u Novom Sadu i Nišu

Pokretači peticije ističu da je Jozinović u ožujku nastupio u novosadskom SPENS-u, unatoč apelima dijela hrvatskih braniteljskih udruga da koncert otkaže ili premjesti. U obrazloženju peticije navode da je prostor SPENS-a nakon pada Vukovara 1991. bio mjesto zatočenja i zlostavljanja hrvatskih branitelja i civila. Dodatne kritike odnose se na njegov nastup u Nišu 15. studenoga, svega tri dana prije obilježavanja obljetnice pada Vukovara. Pokretači smatraju da je riječ o neprimjerenim odlukama zbog povijesne povezanosti tih mjesta sa stradanjima hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata.

U peticiji se od Tomislava Šute traži da otkaže Jozinovićev novogodišnji nastup te da Grad Split uskrati njegovo financiranje javnim sredstvima.

Autori inicijative podsjećaju da je splitski gradonačelnik 18. studenoga sudjelovao u obilježavanju obljetnice vukovarske tragedije te smatraju da poštovanje prema žrtvama treba pokazati i konkretnim odlukama. Naglašavaju da se njihov zahtjev ne odnosi samo na koncertni program nego i na odnos prema preživjelim logorašima i njihovim obiteljima.

Treba li Grad Split otkazati nastup Jakova Jozinovića na novogodišnjem dočeku na Rivi? 🔴 DA – Podržavam zahtjeve iz peticije 🟢 NE – Glazbu i politiku ne treba miješati 🟡 SVEJEDNO MI JE – Nemam stav o tome Glasaj

Više od 1.500 potpisa, čeka se odgovor Grada

Prema ranije objavljenim podacima na stranici peticije, inicijativa je privukla potpisnike iz Splita, ali i drugih hrvatskih gradova. Za sada nema potvrde da će Jakovu Jozinoviću biti otkazan nastup na splitskoj Rivi. Njegov koncert dio je najavljenog novogodišnjeg programa.

Ostaje vidjeti hoće li se o zahtjevima potpisnika očitovati gradonačelnik Tomislav Šuta i hoće li peticija utjecati na planirani doček Nove godine u Splitu. Peticiju možete pogledati ovdje.