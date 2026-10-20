Peternel: "Hoće li Božinović uhititi organizatore i objaviti njihova imena na tjeralici?"

Saborski zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Igor Peternel reagirao je na najavljeni skup "Meet the communist" ("Upoznaj komunista"), koji bi se u srijedu, 21. listopada, trebao održati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U objavi na Facebooku postavio je pitanje o žrtvama komunističke represije te prozvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Najava događaja izazvala je reakciju saborskog zastupnika Igora Peternela, koji je na društvenim mrežama podijelio vizual skupa i pritom se osvrnuo na komunističku represiju. Prema objavljenoj najavi, skup pod nazivom "Meet the communist" trebao bi se održati u srijedu, 21. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati.

Peternel prozvao Božinovića

Peternel je u svojoj objavi postavio pitanje o broju žrtava komunističkih režima diljem svijeta, a potom uputio provokativno pitanje ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. "Koliko je ljudi po svijetu stradalo od komunističke represije? Zanima me hoće li Božinović u srijedu uhititi organizatore ovog skupa na Filozofskom fakultetu i objaviti na tjeralici njihova imena", napisao je Peternel na Facebooku.

Uz objavu je dodao oznake #hrvatska i #ZDS.