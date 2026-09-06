PETERNAC PROKOMENTIRAO PORAZ I DOLAZAK LOVRENA: "To je još otvoreno pitanje"

Hajduk je danas od 18 sati igrao protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL-a, a Bijeli s uslavili rezultatom 0:4. Šego je zabio dva pogotka, u 4. i 28. minuti, Šotiček je zatresao mrežu u 48., a debitant Fayad u 87. minuti.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Rudeša Alen Peternac odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako komentirate utakmicu?

Čestitam Hajduku na pobjedi, izdominirali su, trčali smo iza lopte. Tražio sam od prve minute da budemo agresivniji jer će oni dobiti samopouzdanje, brzi su, uvijek na lopti, opasni su, međutim kod mene je neodstajalo agresije i živosti. Može se izgubiti od Hajduka, ali tražim borbenost.

Jeste li promijenili glas tijekom utakmice?

Očekivao sam da ćemo biti bolji, neodstajala nam je enegrija, htio sam poginuti, dolaze naše 3-4 utkmice gdje trebamo biti pravi, nismo kompletirani, dolaze nam igrači stalno i nismo se najbolje uigrali. Ovo je trebala biti dobra uvertira za nastavak prvenstva, a završilo je ovako. To, naravno, nije opravdanje, no Hajduk je zasluženo pobijedio.

S koliko biste bodova bili zadovoljni?

Svaku bi utakmicu htio pobijediti, tako i treniram momčad. Ne smijemo izgubiti te utakmice, to će značiti puno, a pobijediti još više.

Kako komentirate pojačanja?

Uzimali smo ih s razlogom, nedostaje nam igrača kao što je Marko (op.a. Zebić) koji je došao iz Dinama da imamo svježinu i brzinu, Diabate će donijeti živosti, Taraba je došao prije par dana, teško je to kompletirati u kratkom roku. Idemo se pripremiti za Koprivnicu dobro, onda je Istra pa Belupo i imamo 3 tjedna pauze kako bismo sve to ukomponirali. Sve što smo prolazili s igračima s kojima su bili na Rogli moramo proći ponovno. Drago mi je da su došli novi igrači, da imam širinu, ali ako nismo pravi i ako mi nedostaje energije, sve to pada u vodu. Prvi snosim odgovornost za ovaj poraz, a onda i igrači.

Koliko ste zadovoljni Lovrićem?

Zadovoljan sam i evidentno je da mu nedostaje ritma, no uhvatit će ga. Možda nije spreman, ali imam osjećaj da će se napuniti dobrim stvarima s terena.

Koja bi mogla biti pojačanja?

Volio bih da dođe i Mudražija, Lovren je još otvoreno pitanje. Ne bih ulazio u detalje, imamo još jedan dan, svašta je moguće. Sutra su laptopi otvoreni do kraja dana. Sudjelujem u tim stavrima, radimo sedam dana po 24 sata, sve je to stresno, a kada sutra ta gungula završi, mislim da će svima biti lakše.