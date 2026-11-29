Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Hajduk rezultatom 4:1, odnosno dvama golovima Šege, Šotičeka i Martina, dok je za Rudeš zabio Skoko.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Rudeša Alen Peternac odgovaravši na novinarska pitanja.

Igra je bila bolja od rezultata...

Nismo bili onakvi kakvi smo trebali biti. Nedostaja mi je energija i gard, Hajduk je lako zabio dva gola. U drugom smo dijelu bili bolji i agresivniji, bili smo u igri, mislili smo da možemo dalje, ali onda se dogodila i Zebićeva povreda, otišao je odmah u bolnicu, nadamo se da mu nije ništa. Želim mu brz oporavak i da nije strašno onako kako izgelda.

Promjene su donijele promjenu ritma, Đorić je ušao...

Da, imao je virozu, bio je jako dobar u sredini, nije bilo najbolje, ali evo, pokosila nas je viroza, Junior je ostao u Zagrebu.

Imate puno mladih igrača?

Da, imali smo neke ponude za Seitza, nije lako boriti se za mlade igrače, uspjeli smo to posložiti, a kada sve štima, može se nešto posložiti. Gledamo na školu, imamo dobru školu, treba ostati u Ligi, žao mi je što nismo uspjeli izjednačiti. Bodovi zasluženo ostaju Hajduku, čestitam im na pobjedi.

Je li Vas Hajduk iznenadio?

Imaju svoju prepoznatljivu igru, znali smo njihove kvalitete, stajali smo plitko, Šego je odlično realizirao golove, nije bila ista situacija protiv Belgijanaca, ali svakako su zasluženo pobijedili.

Kako gledate na Skoku?

Izrazito sam ga želio, s njim smo dobili mir, odličan je igrač, kod mene igra svaku utakmicu, o tome ne bih dalje pričao. Vjerujem da je kvalitetan i da će se Garciji nametnuti i biti prvotimac.

Biste li bili zadovoljni bodom večeras?

Uzeti bodove na Poljudu velika je stvar, svaku utakmicu idem po pobjedu pa što se dogodi. Trebaš biti jako dobar ovdje, Hajduk mora neiskoristiti svoje šanse koje je danas iskoristio i tako se posložilo.

Standings provided by Sofascore