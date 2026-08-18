Petar Škorić prozvao Pupovca: ‘Milorade, gdje je dr. Šreter?’

Petar Škorić oglasio se povodom 35. godišnjice zarobljavanja dr. Ivana Šretera, liječnika i hrvatskog mirotvorca koji je tijekom Domovinskog rata otet i ubijen, a njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. U objavi se prisjetio Šreterova života i djelovanja, ali i izravno prozvao Milorada Pupovca, tražeći od njega odgovore o Šreterovoj sudbini.

"Milorade, gdje je dr. Šreter?", započeo je Škorić objavu.

Podsjetio je kako je Šreter 18. kolovoza 1991. zarobljen na barikadama u Kukunjevcu. U to vrijeme bio je predsjednik Kriznog stožera za Zapadnu Slavoniju, ravnatelj bolnice u Lipiku i predsjednik tamošnjeg HDZ-a.

Nakon zarobljavanja Šreter je mučen i ubijen, dok mjesto na kojem se nalaze njegovi posmrtni ostaci ni desetljećima poslije nije poznato.

Škorić ga u svojoj objavi opisuje kao liječnika, humanista i istinskog zagovornika mira koji je, unatoč sve većim napetostima početkom 1990-ih, zagovarao suživot Hrvata i Srba te pozivao na dijalog i izbjegavanje sukoba.

Podsjetio je i da je Hrvatski sabor 18. kolovoza proglasio Nacionalnim danom mirotvorstva u spomen na Ivana Šretera i njegov doprinos promicanju mira.

Škorić smatra kako Šreterova uloga u hrvatskoj povijesti zaslužuje znatno veću pozornost, a predložio je i da njegova životna priča bude prenesena na filmsko platno.

Prozvao Milorada Pupovca

U drugom dijelu objave Škorić se osvrnuo na okolnosti Šreterova nestanka te izravno prozvao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Škorić tvrdi da je Pupovac sudjelovao u posredovanju oko razmjene zarobljenika te da je, prema svjedočenjima tadašnjih dužnosnika, raspolagao informacijama o Šreterovoj sudbini. Riječ je o tvrdnjama koje je Škorić iznio u svojoj objavi.

"Poznato je da je u razmjeni zarobljenika posredovao Milorad Pupovac, koji je prema svjedočenjima tadašnjih dužnosnika posjedovao informacije o njegovoj tragičnoj sudbini, o čemu sve ove godine ustrajno šuti", napisao je Škorić.

Potom je Pupovcu javno postavio nekoliko pitanja.

"Milorade, gdje je dr. Šreter? Zašto se i dalje šuti o njegovoj sudbini? Zašto njegovi mučitelji i ubojice nikada nisu odgovarali?", poručio je.

Objavu je zaključio porukom da ime Ivana Šretera, kao i njegova životna priča i zalaganje za mir, ne smiju biti zaboravljeni.

"Dok Hrvatska živi, ime dr. Ivana Šretera ne smije i neće biti zaboravljeno. Neka mu je vječna slava i hvala", zaključio je Škorić.