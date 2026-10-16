Petar Škorić o skandalu na Poljudu: „Dosta je jugonacionalističkog moraliziranja i kolektivnog optuživanja hrvatskog naroda!“

Petar Škorić oglasio se na Facebooku opširnom objavom povodom incidenata koji su obilježili utakmicu Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Oštro je osudio antisemitske povike dijela navijača, veličanje nacizma i bakljadu koja je dovela do prekida utakmice, ali i poručio kako se postupci pojedinaca ne smiju koristiti za kolektivno optuživanje hrvatskog naroda.

„Dosta je jugonacionalističkog moraliziranja i kolektivnog optuživanja hrvatskog naroda!“, poručio je na početku objave.

„Tko voli Hajduk, ne nanosi mu štetu!“

Škorić je istaknuo kako prizivanje Hitlera i Auschwitza te vrijeđanje židovskog naroda nemaju nikakve veze s Hajdukom, Splitom, hrvatskim domoljubljem ni vrijednostima suvremene hrvatske države.

„Takvi pojedinci ne brane Hrvatsku, nego joj nanose golemu štetu! Svojim sramotnim postupcima daju idealno propagandno streljivo onima koji hrvatski narod i državu uporno nastoje lažno fašizirati“, napisao je.

Posebno se osvrnuo na bakljadu i prekid utakmice u trenutku kada je Hajduk vodio 2:1.

„Kakva je to ljubav prema vlastitom klubu kada mu se, umjesto podrške u borbi za pobjedu, nanosi golema sportska, financijska i reputacijska šteta? Tko voli Hajduk, ne nanosi mu štetu! Tko voli Split, ne sramoti ga!“, naglasio je.

Oštre kritike dijelu političke ljevice

U nastavku objave Škorić je kritizirao dio hrvatske političke scene koji naziva „jugonacionalističkim“, optužujući ga da incidente koristi za ideološke obračune i stvaranje negativne slike o Hrvatskoj.

Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je ponašanje skupine pojedinaca prikazivati kao odraz cjelokupnog hrvatskog društva i državne politike.

„To nije antifašizam, nego politička manipulacija i pokušaj kolektivne stigmatizacije hrvatskog naroda!“, poručio je.

Upozorio je i kako takve generalizacije, prema njegovu mišljenju, mogu koristiti velikosrpskim nacionalističkim krugovima i drugim propagandnim skupinama koje Hrvatsku nastoje prikazati kao državu sklonu fašizmu.

Spomenuo svastiku na Poljudu i operaciju „Labrador“

Škorić je podsjetio na slučaj svastike iscrtane na Poljudu 2015. godine, kao i na operaciju „Labrador“, koju su početkom devedesetih provodile jugoslavenske vojne obavještajne strukture s ciljem kompromitacije Hrvatske.

Pritom je naglasio kako ti povijesni primjeri ne dokazuju povezanost s aktualnim događajima, ali smatra da predstavljaju razlog za temeljitu istragu.

„Zato javno postavljam pitanje hrvatskoj sigurnosno-obavještajnoj zajednici: jesu li postojale informacije o mogućim provokacijama, jesu li rizici pravodobno procijenjeni i je li poduzeto sve što je bilo potrebno da se ovakva sramota spriječi?“, upitao je.

Od nadležnih institucija očekuje da utvrde jesu li iza incidenata stajali organizatori ili poticatelji, ako za to postoje dokazi, te da se odgovornost ne zaustavi samo na neposrednim počiniteljima.

„Tko osuđuje fašizam, a opravdava komunističke zločine, pokazuje ideološko licemjerje“

U svojoj objavi Škorić je otvorio i pitanje odnosa prema totalitarnim režimima, posebno kritizirajući veličanje Josipa Broza Tita i relativiziranje zločina komunističkog režima.

Zapitao se zašto se, prema njegovu mišljenju, nacistički simboli opravdano osuđuju, dok se istodobno u dijelu javnosti prešućuju ili relativiziraju Bleiburg, Križni putovi, masovne likvidacije i politički progoni.

„Zar žrtve jednog totalitarizma zaslužuju poštovanje i pijetet, a žrtve drugoga šutnju i zaborav?“, upitao je.

Pozvao se i na rezolucije Europskog parlamenta iz 2009. i 2019. godine koje se bave europskim sjećanjem i osudom totalitarnih režima.

Škorić smatra kako Hrvatska treba autentičnu demokratsku ljevicu koja će poštovati hrvatsku državnost, Domovinski rat, nacionalni identitet i sve žrtve totalitarnih režima.

Pozvao policiju i sigurnosne službe na odlučno djelovanje

Od policije, državnog odvjetništva i sigurnosno-obavještajne zajednice zatražio je profesionalno i zakonito postupanje protiv širitelja mržnje, ali i provjeru eventualne uloge organizatora i mogućih provokatora.

Istaknuo je kako se zbog ponašanja skupine pojedinaca ne smije stigmatizirati cijeli Split, Hajduk ili hrvatski narod.

„Antisemitizam nije i ne smije biti dio hrvatskog identiteta!“, naglasio je.

Na kraju objave poručio je kako hrvatsko domoljublje ne znači fašizam, kao što ni deklarativno pozivanje na antifašizam samo po sebi ne jamči demokratska uvjerenja.

„Hrvatska treba istinu, odgovornost, političku dosljednost i nacionalno zajedništvo, a ne nove ideološke podjele, propagandne konstrukcije i kolektivno optuživanje vlastitog naroda!“, zaključio je Škorić uz završnu poruku:

„Ne sramotite Hajduk i Split! Ne zabijajte autogolove Hrvatskoj!“