Sezona velikih popusta ponovno je pred nama! Studeni je tradicionalno razdoblje u kojem se shopping liste pune, prate se posebne ponude i traže najbolje prilike za obnovu garderobe, opremanje doma ili kupnju prvih blagdanskih poklona. No, tko kaže da petak mora biti crn da bi bio dobar dan za shopping? U STOP SHOP-u je žut! A još je bolja vijest da za praktičnu, jednostavnu i pristupačnu kupovinu uopće ne morate čekati petak. To dobro znaju i kupci u Dalmaciji, kojima su STOP SHOP maloprodajni parkovi dostupni u Kninu, Sinju i Kaštel Sućurcu.

Upravo se na toj ideji temelji STOP SHOP Yellow Friday, koji u središte pozornosti stavlja posebne ponude omiljenih trgovina i podsjeća da dobra kupovina ne mora biti komplicirana ni rezervirana za samo jedan dan u godini. Bilo da tražite novu zimsku jaknu, čizme, kozmetiku, detalje za dom ili poklone za najdraže, ovo je idealno razdoblje za istraživanje ponude i pronalazak proizvoda s vaše liste želja po povoljnijim cijenama.

Dobar shopping znači više od dobrog popusta

Uz povoljne cijene, važni su i praktičnost, dostupnost te mogućnost da sve što vam treba pronađete na jednom mjestu. Upravo je to ideja STOP SHOP-a, međunarodnog brenda maloprodajnih parkova koji kupcima donosi jednostavno i ugodno easy shopping iskustvo.

Zahvaljujući preglednom rasporedu trgovina, jednostavnom pristupu i raznovrsnoj ponudi domaćih i međunarodnih brendova, STOP SHOP omogućuje kupovinu prilagođenu svakodnevnom ritmu života. Od mode, obuće i kozmetike do proizvoda za kućanstvo i drugih svakodnevnih potrepština, sve je osmišljeno tako da kupovina bude praktična, pristupačna i bez nepotrebnog gubljenja vremena.

STOP SHOP na 23 lokacije diljem Hrvatske

Kupcima u Dalmaciji STOP SHOP je dostupan na tri lokacije – u Kninu, Sinju i Kaštel Sućurcu, gdje na jednom mjestu mogu pronaći raznovrsnu ponudu trgovina i usluga za svakodnevne potrebe, sezonsku kupovinu i pripreme za blagdane.

STOP SHOP danas posluje na 23 lokacije diljem Hrvatske: Osijek, Našice, Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Velika Gorica, Gospić, Daruvar, Vinkovci, Labin, Pazin, Čakovec, Đakovo, Vukovar, Virovitica, Krapina, Dugo Selo, Ivanec, Sinj, Knin, Nova Gradiška, Samobor i Bjelovar.

Od Slavonije i središnje Hrvatske do Istre i Dalmacije, STOP SHOP nastavlja približavati svoj koncept jednostavne i pristupačne kupovine stanovnicima brojnih hrvatskih gradova, nudeći im raznovrsne proizvode i usluge na jednom mjestu.

Petak ne mora biti crn, a shopping ne mora čekati petak!

U razdoblju kada svi tragaju za dobrim ponudama, STOP SHOP Yellow Friday podsjeća da je najbolja kupovina ona koja spaja povoljne cijene, praktičnost i dobar izbor. Zato je pravo vrijeme za istraživanje ponude omiljenih trgovina, pronalazak sezonskih favorita i planiranje blagdanske kupovine.

Za informacije o posebnim ponudama i aktualnim pogodnostima zakupaca pratite STOP SHOP Hrvatska na Instagramu i Facebooku te posjetite najbližu STOP SHOP lokaciju.

Jer dobar shopping ne mora biti crn. Može biti žut!

STOP SHOP – jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo!