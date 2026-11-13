Petak je 13.! Crne mačke danas izbjegavaju ljude, a u Dalmaciji se ionako zna što je prava nesreća

Danas je petak, 13. studenoga 2026. godine, dan koji kod dijela ljudi izaziva nelagodu, kod drugih podsmijeh, a kod trećih izvrsnu priliku da za vlastite pogreške konačno pronađu nekoga drugoga krivca. Ako vam zagori ručak, zakasnite na posao ili vam se pokvari automobil, nema potrebe za dugim analizama. Krivac je poznat. Zove se trinaest, a preziva petak.

Naravno, postoji i četvrta skupina ljudi, vjerojatno najbrojnija, koja uopće ne zna da je petak 13. sve dok joj netko to ne kaže. Od tog trenutka počinju primjećivati neobične stvari. Mačka je prešla cestu, čaša se razbila, a susjed ih nije pozdravio. Sve se odjednom uklapa u veliku kozmičku zavjeru protiv njihova osobnog mira.

Kako je jedan sasvim pristojan broj došao na tako loš glas?

Broj 13 već stoljećima prati reputacija nepoželjnog gosta. U zapadnoj tradiciji često se povezuje s nesrećom, a petak također nosi određenu simboliku povezanu s kršćanskom predajom. Njihova kombinacija postupno je prerasla u jedno od najpoznatijih suvremenih praznovjerja.

Strah od broja 13 ima čak i znanstveni naziv – triskaidekafobija, dok se za strah od petka 13. koristi izraz paraskevidekatriafobija. Toliko komplicirana riječ da biste, pokušate li je izgovoriti tri puta zaredom, vjerojatno imali više problema nego od samog datuma.

U pojedinim hotelima izbjegava se broj 13 na vratima soba, a neke zgrade nemaju službeno označen trinaesti kat. Stanari, doduše, nisu ništa sigurniji ako se njihov kat zove četrnaesti. Gravitacija, za razliku od čovjeka, ne vjeruje u numerologiju.

U Splitu se ne bojimo broja 13. Bojimo se pitanja: „Di ćemo parkirat?”

Kad bismo u Dalmaciji napravili ozbiljno istraživanje o najvećim životnim strahovima, pitanje petka 13. vjerojatno ne bi završilo među prvih deset.

Pokušajte, primjerice, pronaći slobodno parkirno mjesto u centru Splita. To je pothvat koji zahtijeva više optimizma nego prolazak ispod ljestava, a nerijetko završava kruženjem toliko dugim da vozač počne razmišljati o smislu života i prednostima javnog prijevoza.

Posebna kategorija straha nastupa kada vas netko nazove i kaže: „Samo da te nešto kratko pitan.” Iskusni Dalmatinac zna da razgovor koji počinje tom rečenicom može trajati dulje od sjednice Gradskog vijeća.

A što tek reći o rečenici: „Sutra počinju radovi na cesti”? Tu prestaju sva praznovjerja i počinje stvarni život.

Crna mačka koja vam prijeđe put barem zna kamo ide. Za razliku od vozača koji se u splitskoj prometnoj gužvi pokušava uključiti u lijevu traku.

Znanost ima nezgodno objašnjenje: nesreća ne zna koji je danas datum

Unatoč stoljećima predaja, nema znanstvenih dokaza da je petak 13. sam po sebi nesretniji od ostalih dana. Naš mozak, međutim, voli pronalaziti obrasce i povezivati događaje, čak i kada među njima ne postoji stvarna uzročno-posljedična veza.

Ako nam se nešto loše dogodi u utorak 17., već ćemo u srijedu zaboraviti. Ali ako nam se identična stvar dogodi u petak 13., priča dobiva poseban status i prepričava se godinama.

Psihologija takvo ponašanje povezuje s pristranošću potvrđivanja. Lakše primjećujemo i pamtimo događaje koji potvrđuju ono u što već vjerujemo, dok sve ostale uredno zanemarujemo.

Zato će čovjek koji danas prolije kavu zaključiti da je datum nesretan. Činjenicu da je prethodnih dvanaest jutara također prolio kavu jednostavno će izostaviti iz analize.

A što ako je petak 13. zapravo sretan dan?

Postoji i druga mogućnost, o kojoj se znatno manje govori. Petak je posljednji radni dan u tjednu za velik broj ljudi. Vikend je pred vratima, a mnogima već sama pomisao na subotnje jutro bez alarma popravlja raspoloženje.

Ako je nekome petak sam po sebi razlog za zadovoljstvo, teško je razumjeti zašto bi ga jedan broj pokvario. Posebno u Dalmaciji, gdje su kava na suncu, šetnja uz more i razgovor s prijateljima često dovoljan razlog da dan proglasimo uspješnim.

Uostalom, crne mačke nisu ništa opasnije od bijelih. Ljestve su opasne uglavnom ako ih nepravilno koristite, a razbijeno ogledalo donosi trošak zamjene, ne nužno sedam godina nesreće.

I tako dolazimo do možda najvažnije spoznaje ovoga petka.

Nije problem u tome što je danas 13. studenoga. Problem je što će i u ponedjeljak ponovno zazvoniti budilica.

A protiv te nesreće, nažalost, još nitko nije izmislio djelotvorno praznovjerje.