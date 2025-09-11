Petak bez struje: Planirani radovi u Splitu, Kaštelima, Podstrani i Dugopolju

Hrvatska elektroprivreda najavila je planirane radove zbog kojih će u petak, 12. rujna, doći do privremenih prekida opskrbe električnom energijom na više lokacija u županiji:

Podstrana – Ulice Stjepana Radića (brojevi 14–26 i 23–51) i Poljičkih knezova (brojevi 29 i 31)

Vrijeme prekida: 08:00 – 15:00

Radovi: radovi na niskonaponskoj mreži.

Vrijeme prekida: 09:00 – 11:00

Radovi: radovi u trafostanici.

Vrijeme prekida: 08:30 – 14:00

Radovi: radovi na niskonaponskoj mreži.

Vrijeme prekida: 09:00 – 15:00

Radovi: radovi u trafostanici.

Vrijeme prekida: 08:00 – 14:00

Radovi: radovi na niskonaponskoj mreži.

Građanima se savjetuje da na vrijeme planiraju svoje aktivnosti i poduzmu potrebne mjere kako bi smanjili eventualne neugodnosti uzrokovane privremenim prekidom napajanja.