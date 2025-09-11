Petak bez struje: Planirani radovi u Splitu, Kaštelima, Podstrani i Dugopolju

Hrvatska elektroprivreda najavila je planirane radove zbog kojih će u petak, 12. rujna, doći do privremenih prekida opskrbe električnom energijom na više lokacija u županiji:
- Podstrana – Ulice Stjepana Radića (brojevi 14–26 i 23–51) i Poljičkih knezova (brojevi 29 i 31)
Vrijeme prekida: 08:00 – 15:00
Radovi: radovi na niskonaponskoj mreži.
- Dugopolje – Ulice Ramska, Don Šime Karamana, Jakova Gotovca te dio Stjepana Radića i Stepinčeve
Vrijeme prekida: 09:00 – 11:00
Radovi: radovi u trafostanici.
- Split – Ulica Ruđera Boškovića 23
Vrijeme prekida: 08:30 – 14:00
Radovi: radovi na niskonaponskoj mreži.
- Kaštel Štafilić – Ulice Lucijin put, Kneza Mislava, Mali Stupi, Starog Antona, Uz Vrtle, Dr. Franje Tuđmana do autobusne stanice u Novome
Vrijeme prekida: 09:00 – 15:00
Radovi: radovi u trafostanici.
- Split – Ulica Čiovska 13, 15, 17 i 19
Vrijeme prekida: 08:00 – 14:00
Radovi: radovi na niskonaponskoj mreži.
Građanima se savjetuje da na vrijeme planiraju svoje aktivnosti i poduzmu potrebne mjere kako bi smanjili eventualne neugodnosti uzrokovane privremenim prekidom napajanja.
