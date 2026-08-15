Pet vozila stradalo u požaru, policija nastavlja istragu

Dovršen je očevid požara na osobnom vozilu koji je izbio u noći 14. kolovoza u Šibeniku.
Očevid su proveli djelatnici Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s suradnji s inspektorom za zaštitu od požara, a utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen.
Ozlijeđenih osoba nije bilo, a dva su vozila u potpunosti izgorjela dok je na tri vozila nastupila materijalna šteta.
Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica ovog događaja se nastavlja.
Moja reakcija na članak je...
0
0
1
0
0
0
4