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Pet vozila stradalo u požaru, policija nastavlja istragu

Policija otkrila uzrok požara

Dovršen je očevid požara na osobnom vozilu koji je izbio u noći 14. kolovoza u Šibeniku.

Očevid su proveli djelatnici Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s suradnji s inspektorom za zaštitu od požara, a utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen.

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a dva su vozila u potpunosti izgorjela dok je na tri vozila nastupila materijalna šteta.

Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica ovog događaja se nastavlja.

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