Pet razloga zbog kojih je sada najbolje vrijeme za otkup zlata

Otkup zlata izaziva dvojake konotacije u hrvatskoj javnosti. S jedne strane, negativna iskustva dijela građana, koji su propustili iskoristiti pravi trenutak i pronaći pravu, specijaliziranu trgovinu za otkup zlata, izazivaju oprez. S druge strane, pozitivna iskustva stotina tisuća ljudi diljem Hrvatske koji su uz Auro Domus obogatili svoje kućne budžete iznosima što se mjere u stotinama, tisućama, pa i desecima tisuća eura, pokazuje da u pravim uvjetima i uz profesionalnu podršku, otkup zlata može donijeti isplatu koja, ponekad, čak i značajno mijenja život.

Jedno od najčešćih pitanja je: kada je pravo vrijeme za otkup zlata. Donosimo pet razloga koji pokazuju da je pravo vrijeme – sada.

Visoka cijena zlata znači visoke isplate

Cijena zlata posljednjih tjedana kreće se na vrlo visokim razinama, sasvim blizu rekordne vrijednosti. Posljedica je to okolnosti na svjetskom tržištu i u geopolitičkim odnosima koji su negativni za ekonomiju, no pozitivni za zlato. Zbog toga, vrijednost koju možete postići za svoje staro zlato, sada je i 10 do 15% viša nego prije svega nekoliko mjeseci. Naravno, cijena zlata definira se na burzi, stoga se cijena može brzo promijeniti. Stoga je dobro iskoristiti pravi trenutak i dobiti najveću moguću isplatu uz otkup zlata.

Otkup zlata je najbrži i najjednostavniji put do gotovine

Dobiti isplatu u gotovini u poslovnicama Auro Domusa proces je koji je brz i jednostavan gotovo kao podizanje gotovine na bankomatu. Uz dvije ključne razlike: za isplatu na bankomatu potrebno je imati vlastita sredstva na računu. I bankomati najčešće imaju „limit“ za isplatu. Auro Domus, s druge strane, nema te prepreke. Ne postoji limit za isplatu kada je u pitanju otkup zlata. Koliko god visok iznos bio, Auro Domus isplaćuje ga odmah, na licu mjesta – u gotovini ili uplatom izravno na račun. A cijeli proces od ulaska u poslovnicu do isplate traje svega desetak minuta.

Visoka inflacija povećava troškove života

Dramatični rast cijena nešto je sa čime se građani Hrvatske, ali i drugih europskih zemalja, bore već gotovo dvije godine. Visoka inflacija posebno nas je pogodila od ulaska zemlje u Europsku uniju. No, i na svjetskoj razini događaju se slični pritisci na iznose potrošačkih košarica. Takva situacija, s jedne strane, povoljna je za zlato jer dovodi do porasta cijene. No, s druge strane, takva situacija izrazito je negativna za kućne budžete, jer za iste proizvode moramo izdvajati i do dva ili tri puta više novca nego što je bilo potrebno koju godinu ranije. Otkup zlata pomaže vam iskoristiti visoku cijenu zlata kako biste kompenzirali rastuće troškove života. Brojni klijenti Auro Domusa kao najveću prednost otkupa zlata smatraju značajno poboljšanje kućnog budžeta.

Procjena je kratka i besplatna

Kako ćete odlučiti gdje napraviti otkup zlata? Dobar pokazatelj je nudi li odabrana trgovina besplatnu procjenu. Auro Domus odlučio je koristiti znanje i iskustvo svojih djelatnika kako bi omogućio klijentima da otkriju vrijednost svog starog nakita, zlatnih satova i drugih proizvoda. Pritom ih ništa ne obvezuje da ponudu prihvate ili da otkup zlata obave u trgovini Auro Domusa. Čak i ako niste sigurni želite li koristiti uslugu otkupa zlata, besplatna i brza procjena dobar je način da provjerite koliko biste novca mogli dobiti za neki možda i zaboravljeni komad starog nakita „skriven“ po ladicama.

Usluga je profesionalna i dostupna svima

Profesionalna i transparentna usluga otkupa zlata koju je prvi u Hrvatskoj, prije više od 13 godina, uveo Auro Domus, bila je odgovor upravo na nejasnu situaciju na tržištu. Otkup zlata do tada uglavnom se radio u zlatarnama pod često nepovoljnim uvjetima za klijente. Uz Auro Domus, svaki otkup zlata obavlja se temeljem besplatne procjene koja ne obavezuje klijenta, uz jasno navedenu gramažu i vrijednost otkupljenih predmeta. Upravo profesionalna usluga omogućila je da Auro Domus bude prepoznat na tržištu i odabran kao pouzdan partner od većine građana zainteresiranih za otkup zlata. Zahvaljujući tome, tvrtka ima najveću mrežu poslovnica u Hrvatskoj i dostupni su svim građanima naše zemlje.

Želite li iskoristiti prednosti koje trenutačno donosi otkup zlata, a niste sigurni kako krenuti, sve dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Auro Domusa ili besplatnom informativnom broju telefona 0800 7372.