Pet puta osuđivan, ostao bez vozačke pa ponovno pijan sjeo za volan: Policija ga zaustavila u Trilju, završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Sinj u subotu, 24. listopada 2026. godine, oko 1.45 sati u Ulici kralja Tomislava u Trilju zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 40-godišnji muškarac.

Kontrolom je utvrđeno da je vozaču vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Unatoč tome, ponovno je sjeo za volan, i to pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 0,89 promila.

Pet puta pravomoćno osuđivan

Kako navode iz policije, riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je dosad čak pet puta pravomoćno osuđen zbog kršenja prometnih propisa. Unatoč ranijim kaznama, nastavio je činiti teške prometne prekršaje.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila određivanje zadržavanja te izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana i novčane kazne od 600 eura.

Sud je 40-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.