Pet promjena u tijelu koje mnogi zanemaruju: Liječnici upozoravaju da mogu biti i znak raka

Neke zdravstvene promjene lako je pripisati umoru, stresu, probavnim smetnjama ili slabijoj kondiciji. Ipak, postoje simptomi koje ne bi trebalo zanemarivati, osobito ako se pojavljuju bez jasnog razloga, ponavljaju se ili s vremenom postaju izraženiji. Liječnici američkog medicinskog centra Johns Hopkins Medicine izdvojili su pet skupina promjena koje mogu upućivati na različite zdravstvene probleme, uključujući i rak.

Važno je naglasiti da nijedan od ovih simptoma sam po sebi ne znači da osoba ima zloćudnu bolest. Često iza njih stoje puno češća i manje ozbiljna stanja. Ipak, ako primijetite neuobičajenu promjenu u organizmu, dobro je provjeriti što ju uzrokuje.

Nedostatak zraka pri svakodnevnim aktivnostima

Ako se počnete zamarati tijekom aktivnosti koje ste prije obavljali bez poteškoća, primjerice pri hodanju ili penjanju stepenicama, nemojte automatski pretpostaviti da je riječ o lošoj kondiciji, piše Index.

Nedostatak zraka može imati različite uzroke, među kojima su bolesti srca i pluća, ali u nekim slučajevima može biti povezan i s rakom. Posebno je važno obratiti pozornost ako se problem pojavio iznenada ili se postupno pogoršava.

Neuobičajena krvarenja

Krv u mokraći ili stolici, iskašljavanje krvi, neuobičajeno vaginalno krvarenje ili krvavi iscjedak iz bradavice simptomi su koje ne treba ignorirati.

Takve promjene mogu biti povezane s infekcijama, upalama, hemoroidima i drugim stanjima, ali ponekad mogu upućivati i na zloćudne bolesti. Posebno je važno obratiti pozornost na vrlo tamnu ili gotovo crnu stolicu, koja može biti znak krvarenja u probavnom sustavu.

Svako neobjašnjivo krvarenje razlog je za liječnički pregled, čak i ako se pojavilo samo jednom.

Nove kvržice i neobične otekline

Kvržice na tijelu nisu nužno razlog za paniku. Primjerice, limfni čvorovi mogu se povećati tijekom prehlade ili druge infekcije, a takve otekline obično se povuku nakon što organizam preboli bolest.

Ipak, novu kvržicu ili oteklinu koja ne nestaje, povećava se ili mijenja izgled trebalo bi pokazati liječniku. To se odnosi na promjene na vratu, ispod pazuha, na dojkama i drugim dijelovima tijela, piše Index.

Važno je utvrditi o kakvoj je promjeni riječ jer se bez pregleda ne može pouzdano odrediti njezin uzrok.

Otežano gutanje i brza sitost

Osjećaj da hrana zapinje u grlu ili prsima, kao i poteškoće s gutanjem koje postaju sve izraženije, također su simptomi koje ne treba zanemariti.

Liječnici upozoravaju i na neobjašnjiv osjećaj sitosti nakon što pojedete vrlo malu količinu hrane. Ako se redovito osjećate siti nakon nekoliko zalogaja, a takva promjena nije uobičajena za vas, potrebno je provjeriti njezin uzrok.

Ovi simptomi mogu biti povezani s različitim probavnim smetnjama, ali u nekim slučajevima mogu upućivati i na ozbiljnije bolesti.

Promjene u radu crijeva i mokraćnog mjehura

Iznenadni zatvor, učestali proljev ili promjene u pražnjenju crijeva koje se ne vraćaju uobičajenom ritmu mogu biti znak da se nešto događa u organizmu.

Među promjenama na koje upozoravaju liječnici su i otežano mokrenje, osjećaj da nakon odlaska na toalet niste potpuno ispraznili crijeva te pojava zraka u mokraći.

Takve tegobe mogu imati brojne uzroke, no ako traju, ponavljaju se ili se razlikuju od vaših uobičajenih navika, potrebno je razgovarati s liječnikom.

Kada je vrijeme za pregled?

Pojava jednog od navedenih simptoma ne znači automatski da imate rak. Međutim, važno je pratiti promjene u organizmu i ne odgađati pregled ako se tegobe ponavljaju, traju dulje ili postaju sve izraženije.

Američki Nacionalni institut za rak (NCI) također upozorava da simptomi koji ne prolaze nakon nekoliko tjedana zahtijevaju liječničku procjenu. Pritom ne treba čekati da se pojavi bol jer se neke zloćudne bolesti u početku mogu razvijati bez nje.

Rano otkrivanje bolesti može biti iznimno važno za uspješno liječenje, zbog čega su redoviti preventivni pregledi i obraćanje pozornosti na neuobičajene promjene u organizmu važan dio brige o zdravlju.