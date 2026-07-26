Pet pasa izgrizlo 63-godišnjeg muškarca. Vlasnica dobila kaznu

U Pavlovcu je u subotu, 25. srpnja, napadnut i ozlijeđen 63-godišnji muškarac. Na njega je oko 18:20 sati na cesti ispred kuće nasrnulo pet pasa mješanaca koji su bili bez nadzora, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska. Muškarac je u napadu zadobio ugrize po ruci i nozi, zbog čega je zatražio liječničku pomoć.

Vlasnici uručen prekršajni nalog

Policija je provela izvide i utvrdila da su psi u vlasništvu 64-godišnjakinje iz Pavlovca, koja ih nije držala pod nadzorom. Zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, vlasnici je uručen obvezni prekršajni nalog.

Policija podsjeća na odgovornost vlasnika

Iz policije su ovim povodom podsjetili vlasnike pasa da su dužni svoje životinje držati pod stalnim nadzorom i spriječiti njihovo nekontrolirano kretanje na javnim površinama. Vlasnici moraju poduzeti sve potrebne mjere kako njihovi psi ne bi ugrožavali ljude i druge životinje.

Iz policije naglašavaju da se odgovornim držanjem kućnih ljubimaca štiti sigurnost građana i sprječavaju napadi, a nepridržavanje tih obveza može rezultirati prekršajnom ili drugom zakonskom odgovornošću, piše Index.