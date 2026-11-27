Dalmatinska zagora u godinama pred nama mogla bi doživjeti jednu od značajnijih promjena svoje cestovne infrastrukture u posljednjih nekoliko desetljeća. Na razmjerno malom prostoru između Sinja, Trilja i Dicma priprema se nekoliko velikih prometnih projekata čija bi realizacija trebala rasteretiti gradska središta, poboljšati povezanost sa Splitom i omogućiti kvalitetnije odvijanje tranzitnog prometa prema Bosni i Hercegovini. Riječ je o području koje je zbog sve izraženijih dnevnih migracija stanovništva prema splitskoj aglomeraciji izloženo velikom prometnom opterećenju. Postojeće državne ceste istodobno služe lokalnom stanovništvu, teretnom prometu, gospodarskim zonama i putnicima koji iz unutrašnjosti Dalmacije svakodnevno odlaze prema obali.

Analiza javno dostupne dokumentacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, objava lokalnih vlasti, recentnih izjava ministra prometa te odgovora koje su nadležne institucije prethodno dostavile Dalmaciji Danas pokazuje da je najmanje pet važnih prometnica u različitim fazama pripreme. Dok su za neke već ishođene lokacijske dozvole i izrađuju se glavni projekti, druge tek prolaze kroz postupke procjene utjecaja na okoliš. Pojedini projekti zahtijevaju i dodatna arheološka istraživanja, a za većinu još nisu poznati precizni rokovi početka i završetka radova. Ipak, sagledani kao cjelina, mogli bi predstavljati temelj potpuno drukčije prometne mreže Cetinske krajine.

Zapadna obilaznica Sinja: 5,6 kilometara nove ceste i vijadukt dug 210 metara

Najnoviji administrativni pomak zabilježen je kod projekta zapadne obilaznice Sinja, o kojem je Dalmacija Danas detaljno izvijestila prije nekoliko dana. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je 19. studenoga 2026. godine rješenje prema kojem je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Buduća prometnica, duga približno 5,6 kilometara, povezivala bi državne ceste DC219 i DC1 te omogućila dijelu vozila da izbjegnu prolazak kroz središte Sinja. Projektirana je kao cesta s dva prometna traka, uz projektnu brzinu od 80 kilometara na sat.

Na budućoj prometnici planirano je osam raskrižja u razini, a posebno se izdvaja vijadukt kod Radošića, dug 210 metara, kojim bi se premostile postojeća lokalna cesta i poljoprivredne površine. Predviđeni su i dodatni priključci za stanovnike okolnih zaseoka te zamjenski poljski putovi kako bi se sačuvala dostupnost zemljišta. Ministarstvo je utvrdilo da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji na ekološku mrežu, zbog čega nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Međutim, to rješenje nije građevinska dozvola niti znači da je dovršena cjelokupna procedura procjene utjecaja na okoliš, a procijenjena vrijednost gradnje i rokovi realizacije još nisu javno potvrđeni.

Obilaznica Trilja: Desetak kilometara nove ceste, ali i iznimno vrijedna arheološka baština

U znatno naprednijoj fazi pripreme nalazi se projekt izmještanja državne ceste DC220 na dionici Čaporice – Velić, odnosno buduća obilaznica Trilja. Riječ je o prometnici dugoj približno deset kilometara koja bi preusmjerila tranzitni promet prema graničnom prijelazu Kamensko izvan gradskog središta. Hrvatske ceste ranije su za Dalmaciju Danas potvrdile da je lokacijska dozvola izdana 14. listopada 2026. godine, dok je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano još u veljači 2023. godine. Ugovorena je izrada glavnih projekata, nakon čega slijede daljnji postupci potrebni za ishođenje građevinskih dozvola.

O ovom projektu 11. studenoga u Hrvatskom saboru govorio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, odgovarajući na pitanje triljskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Ivana Bugarina. Kako je izvijestio lokalni portal Ferata, ministar očekuje da bi tijekom 2027. godine mogla biti ishođena dozvola za prvi dio projekta, nakon čega bi, ovisno o mogućnostima Hrvatskih cesta, uslijedila nabava radova. Takva najava zasigurno predstavlja ohrabrenje stanovnicima Trilja, koji godinama očekuju prometno rasterećenje svojega grada. Ipak, konkretan početak izgradnje još nije zajamčen.

Posebno osjetljivo pitanje predstavlja arheološka baština na području Velića i Čačvine, o kojoj je Dalmacija Danas opširno izvještavala. Ministarstvo kulture i medija potvrdilo nam je da su istraživanja provedena od 2022. do 2024. godine otkrila ostatke kasnoantičkih građevina i rimske prometnice, uz mogućnost postojanja znatno veće arheološke cjeline na području Osoja. Hrvatske ceste potvrdile su da je zbog arheoloških nalaza već bilo potrebno korigirati dio planirane trase, dok su nadležni konzervatori propisali dodatne postupke istraživanja i zaštite. Oni uključuju arheološki nadzor, detaljan pregled terena, nedestruktivne metode istraživanja poput LiDAR snimanja te probna arheološka istraživanja.

Važno je naglasiti da potreba za modernom prometnicom i zaštita višestoljetne, pa i višetisućljetne baštine, ne bi smjele biti međusobno suprotstavljeni ciljevi. Cetinska krajina iznimno je bogata tragovima prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih zajednica, a dio te baštine još nije dovoljno istražen. Dalmacija Danas ranije je od Hrvatskih cesta zatražila konkretnu usporedbu mogućih alternativnih trasa, uključujući troškove, prometne učinke i posljedice za kulturnu baštinu, no takva usporedba nije nam dostavljena. Upravo bi transparentno razmatranje različitih rješenja moglo pridonijeti realizaciji prometnog projekta uz očuvanje vrijednih arheoloških lokaliteta.

Nova spojna cesta kod Kukuzovca gotovo bi prepolovila postojeći put

Još jedan projekt koji bi tijekom 2027. godine mogao doći do faze raspisivanja natječaja za izvođače jest spojna cesta Kukuzovac – Dodizi, na području Kukuzovca i Turjaka. Buduća prometnica povezivala bi državne ceste DC1 i DC60, a njezina je duljina, prema najnovijim informacijama ministra Butkovića, predviđena na 5,1 kilometar. Prema podacima koje je iznio triljski gradonačelnik Ivan Bugarin, postojeća prometna veza duga je približno 9,3 kilometra, pa bi novi pravac donio osjetno skraćenje putovanja. Posebno bi važan mogao biti za stanovnike šireg triljskog područja koji svakodnevno putuju prema Splitu.

Ministar Butković u Saboru je potvrdio da je za ovu prometnicu već ishođena lokacijska dozvola te da se približava završetak izrade glavnih projekata, ugovorenih tijekom 2025. godine. Tijekom 2027. očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a postoji i mogućnost pokretanja postupka odabira izvođača radova. Izgradnjom ove prometnice otvorila bi se učinkovitija veza između dvaju važnih državnih cestovnih pravaca Cetinske krajine. Njezin puni prometni učinak ipak bi trebalo sagledavati zajedno s budućom obilaznicom Sinja, razvojem gospodarske zone Kukuzovac i planiranom brzom cestom prema splitskom području.

Četiri prometna traka, novi tunel i četiri nadvožnjaka: Veliki projekt kroz Dicmo

Za stanovnike Sinja i velikog dijela Cetinske krajine posebno je važna godinama najavljivana brza cesta Križice – Kukuzovac, koja bi poboljšala povezanost sa Splitom i autocestom A1. U službenim dokumentima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije ovaj se zahvat pojavljuje pod nazivom obilaznica Dicma. Prema dokumentu od 30. rujna 2025. godine, javno objavljenom u listopadu iste godine, Hrvatske ceste planiraju četverotračnu prometnicu od područja tunela Orgus do gospodarske zone Kukuzovac, ukupne duljine približno 9,52 kilometra. Riječ je o tehnički zahtjevnom projektu koji obuhvaća i izgradnju novog tunela, nadvožnjaka i čvora s odvojenim razinama prometovanja.

Predviđena je izgradnja dviju tunelskih cijevi, duljine 415 odnosno 480 metara, te četiriju nadvožnjaka. Planiran je i denivelirani čvor Krivodol s ukupno četiri ulazne i izlazne rampe, uz dodatne putove i cestovne prolaze. Projektirana brzina na otvorenim dijelovima trase iznosila bi 90 kilometara na sat, dok je u tunelu predviđeno 80 kilometara na sat. Nova prometnica trebala bi ponuditi alternativu postojećoj državnoj cesti kroz Dicmo, kojom se danas odvija velik dio prometa između Sinja i splitskog područja.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj u lipnju 2025. godine uputio je službeni dopis predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministru Olegu Butkoviću tražeći konkretne korake prema realizaciji ovoga projekta. Istoga mjeseca održao je i sastanak s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom, ističući važnost prometnice za razvoj čitave Dalmatinske zagore. Bulj smatra da je kvalitetnija veza sa Splitom ključna i za zadržavanje stanovništva u Cetinskoj krajini, osobito mladih obitelji. Međutim, u pregledanoj javno dostupnoj dokumentaciji još nije potvrđeno izdavanje građevinske dozvole niti je objavljen pouzdan datum početka izgradnje.

Još jedna cesta kod Sinja i veliko pitanje: Kada će se svi projekti povezati u funkcionalnu cjelinu?

Uz navedene velike prometnice, Hrvatske ceste pripremaju i zasebnu spojnu cestu između državnih cesta DC1 i DC219 na području Sinja, dugu 1,65 kilometara. Grad Sinj objavio je 13. travnja 2026. godine studiju utjecaja na okoliš, o kojoj je javna rasprava trajala od 14. travnja do 13. svibnja. Nova prometnica trebala bi pridonijeti preusmjeravanju dijela prometa s opterećenih gradskih ulica, a dio njezine trase koristio bi postojeću ulicu Put Piketa. Iako je znatno kraća od ostalih planiranih prometnica, mogla bi imati važnu ulogu u reorganizaciji lokalnog cestovnog prometa.

Svi ovi projekti zajedno pokazuju koliko je prometna povezanost Dalmatinske zagore postala važno razvojno pitanje. Na području Cetinske krajine pripremaju se deseci kilometara novih cestovnih pravaca, ali njihova realizacija ne odvija se jednakom dinamikom. Dok su obilaznica Trilja i spojna cesta Kukuzovac – Dodizi bliže ishođenju građevinskih dozvola, kod drugih prometnica još se provode ili pripremaju potrebni administrativni postupci. Bez usklađene realizacije pojedinih projekata postoji mogućnost da dio današnjih prometnih problema bude samo premješten na druge dijelove cestovne mreže.

Za Cetinsku krajinu kvalitetna cestovna infrastruktura nije isključivo pitanje nekoliko minuta kraćeg putovanja. Ona utječe na dostupnost radnih mjesta, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, razvoj poduzetništva, sigurnost lokalnog stanovništva i privlačnost života izvan velikih gradskih središta. U okolnostima u kojima sve više ljudi traži mogućnost stanovanja izvan cjenovno sve nedostupnijeg Splita, prometna povezanost Zagore s obalom dobiva dodatno značenje. Ostaje, međutim, pitanje kada će se svi ovi planovi, od kojih se neki spominju već godinama, konačno pretvoriti u kilometre cesta kojima će građani doista moći prometovati.