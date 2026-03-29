Pet najčešćih nasljednih bolesti i kako prepoznati njihove simptome

Svaka osoba ima dva seta gena, jedan od majke i jedan od oca. Geni se sastoje od DNK, nasljednog materijala kod ljudi i drugih organizama. Osim fizičkih značajki i karakteristika, geni također određuju neka zdravstvena stanja koja ljudi nasljeđuju od roditelja.

Nemate pojma o povijesti zdravstvenih stanja vaše obitelji? Ne ustručavajte se pitati roditelje ili rodbinu jer vam to može pomoći da postanete svjesniji svojih rizika i unaprijed se pripremite za potencijalne simptome. U međuvremenu, ako osjećate simptome bilo koje bolesti, obratite se liječniku kako biste što prije dobili pomoć i liječenje koje vam je potrebno, piše Carondelet.

Ovo su neka od najčešće naslijeđenih zdravstvenih stanja, prema Nacionalnom centru za biotehnološke informacije američke Nacionalne medicinske knjižnice.

Bolesti srca

Nije iznenađenje da su bolesti srca dio popisa, s obzirom na to da su vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Državama. Najčešće vrste nasljednih bolesti srca su koronarna bolest srca (KBS) i hipertenzija ili visoki krvni tlak.

KBS je uzrokovana nakupljanjem plaka i kolesterola na unutarnjim stijenkama arterija. Utječe na krv i kisik koji idu u srce. KBS se s vremenom pogoršava i jedan je od vodećih uzroka srčanog udara u SAD-u. S druge strane, visoki krvni tlak nastaje kada vaše srce previše radi gurajući krv kroz vaše arterije. Bez odgovarajućeg liječenja ili upravljanja, može dovesti do moždanog udara, zatajenja bubrega, srčanog udara i drugih zdravstvenih stanja.

Iako roditelji koji imaju srčanu bolest mogu povećati rizik od njezina razvoja, i dalje možete smanjiti rizik ili barem pravilno upravljati svojim simptomima. Neke promjene načina života koje mogu pomoći uključuju zdravu prehranu, redovito vježbanje, održavanje zdrave težine, ograničavanje konzumacije alkohola, izbjegavanje pušenja i redovite posjete liječniku radi zdravstvenih pregleda.

Astma je plućna bolest uzrokovana okidačima poput alergija, onečišćujućih tvari u zraku, dima, plijesni, grinja, životinja i tjelovježbe, da spomenemo samo neke. Osobe koje imaju astmu mogu patiti od epizode stezanja u prsima, kašlja, problema s disanjem i piskanje nakon što se pojave.

Ograničavanje izloženosti okidačima najbolji je način za izbjegavanje simptoma astme. Također morate imati pri ruci lijekove u slučaju da se pojave simptomi. Ako još ne znate sve svoje okidače, obratite se svom liječniku.

Jedna od 13 osoba u SAD-u ima dijabetes. Može biti uzrokovan genetskim, okolišnim i načinom života. Bilo da se radi o dijabetesu tipa 1 ili tipa 2, to je kronična bolest koja se mora rano otkriti i liječiti jer može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sljepoće, amputacije, srčanih bolesti i zatajenja bubrega. Djeca ili braća i sestre osoba s dijabetesom imaju veću vjerojatnost da će oboljeti od bolesti. Međutim, možete smanjiti rizik ili bolje upravljati simptomima konzumiranjem manje šećera i masti, održavanjem zdrave težine, redovitim vježbanjem, izbjegavanjem stresa i konzultacijama s liječnikom za odgovarajuće lijekove/liječenje.

Poremećaji jednog gena

Poremećaj jednog gena je određeni gen koji uzrokuje bolest. Postoji preko 6000 poremećaja jednog gena, a njihovi simptomi variraju na mnogo načina. Neki poremećaji jednog gena mogu se identificirati već tijekom trudnoće ili poroda, dok se drugi možda neće dijagnosticirati do odrasle dobi. Takvi se poremećaji mogu prenijeti čak i kada majka i otac pojedinca ne pokazuju simptome. Ako ste svjesni obiteljskog poremećaja jednog gena, razgovarajte s liječnikom kako bi vas on/ona mogao uputiti specijalistu. U suprotnom, možete potražiti test ili probir kako biste utvrdili imate li poremećaj jednog gena.

Rak dolazi u različitim oblicima. Uzrokuje ga nekontrolirani rast i širenje abnormalnih stanica u određenim dijelovima tijela. Osim načina života, geni i čimbenici okoliša također doprinose nastanku raka. Neke od najčešćih vrsta raka uključuju rak pluća, dojke i prostate. Rak pluća uzrokuje najveći broj smrtnih slučajeva od raka i kod muškaraca i kod žena u SAD-u, piše N1.

Kako smanjiti rizik

Rizici i simptomi variraju ovisno o vrsti raka. Općenito, možete smanjiti rizik pridržavanjem zdrave prehrane, redovitom tjelovježbom, izbjegavanjem pušenja, ograničavanjem konzumacije alkohola i redovitim zdravstvenim pregledima.