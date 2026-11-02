Pet mjeseci za otkrivanje Krke po povoljnijim cijenama – od razgledavanja jesenskih slapova do zimskih šetnji

Jesen i zima na Krki pozivaju na drugačiji doživljaj prirode. Bez ljetne vreve, uz šum vode, šetnje uz rijeku i krajolike koji se mijenjaju iz tjedna u tjedan, Nacionalni park Krka otkriva svoje mirnije, ali jednako čarobno lice. Od 1. studenoga do 31. ožujka posjetitelji mogu uživati u njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima po povoljnijim cijenama ulaznica, a oni koji ga žele posjećivati cijele godine mogu postati članovi Kluba prijatelja Krke.

Pet mjeseci, bezbroj razloga za posjet

Od kasne jeseni do prvih dana proljeća NP Krka nudi brojne mogućnosti za boravak u prirodi. To je vrijeme za obiteljske izlete, rekreaciju, fotografiranje i upoznavanje bogate prirodne i kulturne baštine u ritmu koji dopušta da se svaki prizor doživi opušteno i bez žurbe.

Upravo zato zimsko razdoblje donosi i povoljnije cijene ulaznica. Od studenoga do ožujka ulaznica za Park za odrasle stoji 7 eura, a za djecu od sedam do osamnaest godina 4 eura. Djeca do navršenih sedam godina Park posjećuju besplatno.

Na Skradinskom buku posjetitelje očekuju slapovi i objekti koji pripadaju industrijskoj baštini, među kojima su ostaci povijesne hidroelektrane Krka, dok Roški slap sa svojim vodenicama i okolnim povijesnim znamenitostima priča priču o stoljetnom suživotu čovjeka i rijeke. Uređene poučno-pješačke staze i biciklističke rute prilika su za aktivni boravak na otvorenom. Svaki novi posjet Parku otkriva i nove, drukčije detalje krajolika.

Onima koji Park žele istražiti izvan njegovih najposjećenijih dijelova, Skradinskog buka i Roškoga slapa, gornji tok Krke otkrit će brojne sadržaje koji spajaju prirodu, znanost i povijest. U Eko kampusu „Krka“ u Puljanima djeca mogu istraživati živi svijet i znanstvene teme u interaktivnom Laboratoriju prirode i razgledati Arheološku i Prirodoslovnu zbirku. Kampus posjetiteljima nudi i smještaj u hostelu Titius. U neposrednoj blizini nalaze se ostaci rimskog vojnog logora Burnuma i slapovi gornjeg toka rijeke, a tu je i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama, čiji multimedijalni sadržaji govore o tomu koliko je voda važna za život prirode i čovjeka.

Pet mjeseci dovoljno je vremena da se iskoriste povoljne cijene ulaznica u Park, da se isplanira njegov obilazak prema vlastitim afinitetima, od šetnje kraj slapova do edukativnog izleta i upoznavanja njegove kulturne baštine.

Klub prijatelja za one koji se Krki žele vraćati

Ako je Krka mjesto na koje se rado vraćate, zbog šetnje, vožnje bicikla, obiteljskog izleta ili jednostavno zbog predaha u prirodi, Park može, zahvaljujući Klubu prijatelja Krke, biti dio vaše svakodnevice.

Članstvo u Klubu omogućuje neograničeni broj ulazaka u NP Krka tijekom godine dana koliko ono traje, bez ograničenja broja posjeta i lokaliteta koji se mogu posjetiti, što znači da članovi Kluba u Park mogu doći kad god to požele, mogu u njemu pratiti promjene godišnjih doba u prirodi, mogu otkrivati nove kutke u njemu ili se vraćati omiljenim mjestima.

Za državljane Republike Hrvatske godišnje članstvo iznosi 50 eura za odrasle, a 25 eura za djecu od sedam do osamnaest godina, koja Park posjećuju u pratnji roditelja. Za žitelje Šibensko-kninske županije članarina iznosi 13 eura za odrasle, a 6 eura za djecu od sedam do osamnaest godina. Uz neograničene posjete, članovi ostvaruju i 20 % popusta na određene proizvode u suvenirnicama NP Krka.

U Klub se može učlaniti, uz predočenje osobne iskaznice, na svim recepcijama i ispostavama JU NP Krka, osim na recepcijama Burnum i Manojlovac. Članstvo se aktivira odmah, pa novi članovi mogu odmah početi uživati u njegovim pogodnostima.

Budući da se članstvo može pokloniti, iskaznica Kluba prijatelja Krke može biti i lijep dar za sve one koji vole prirodu, aktivni boravak na otvorenom i rijeku Krku.

Najljepši planovi počinju s prirodom

Bilo da planirate obični jesenski izlet bilo istraživanje prirode s članovima obitelji tijekom zimskih praznika bilo da se cijele godine mislite vraćati na omiljena mjesta u Parku, NP Krka prostor je i za predah i za šetnju i za vožnju bicikla, ali i za uzbudljiva nova otkrića.

Povoljnije cijene ulaznica od studenoga do ožujka pozivaju posjetitelje da Krku upoznaju u mirnijem dijelu godine, a Klub prijatelja Krke omogućuje da ta priča traje punih dvanaest mjeseci.

Informacije o ulaznicama, radnom vremenu, lokalitetima i članstvu u Klubu prijatelja Krke dostupne su na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama Nacionalnog parka Krka.