Pet dana nakon požara iz Omiša stigla emotivna poruka: "Hvala neznanim i neprimjetnim ljudima"

Pet dana nakon velikog požara koji je pogodio omiško područje, miris paljevine još se osjeća nad gradom, a iz Župe sv. Petra apostola Priko stigla je emotivna zahvala svima koji su u najtežim trenucima nesebično pomagali ugroženima.

U objavi na društvenim mrežama posebno su se prisjetili ljudi koji možda nisu završili na naslovnicama i društvenim mrežama, ali su od prvih trenutaka bili ondje gdje je pomoć bila najpotrebnija.

"Nakon što se i pet dana nakon strašnog požara osjeti miris paljevine nad Omišem i pošto su se već osobno ispromovirali mnogi 'spasitelji' bez kojih bi i Priko izgorilo, imam potrebu reći HVALA onim neznanim i neprimjetnim. Onima čije slike niste vidjeli ni na jednom portalu ili profilu, a bez njihove pomoći bi teško išlo", poručili su iz Župe.

Zahvalili su vatrogascima, volonterima, ljudima koji su posluživali i svima ostalima koji su bez puno pitanja krenuli pomagati ljudima pogođenima požarom.

Posebna zahvala don Josipu Uliću

Kao simbol svih tih ljudi posebno su izdvojili svećenika don Josipa Ulića, teologa i psihologa, dosadašnjeg župnika Donjeg Doca i pastoralnog suradnika Župe sv. Mihovila u Omišu, koji preuzima službu župnika splitske župe Manuš.

Kako navode, don Josip je u vrijeme izbijanja požara i početka evakuacije bio među prvima koji su stigli u prihvatni centar u dvorani Ribnjak.

Ondje je zajedno s volonterima i djelatnicima Crvenog križa dočekivao evakuirane stanovnike, pomagao u njihovu smještaju te pružao utjehu i podršku ljudima koji su u dramatičnim okolnostima morali napustiti svoje domove. Sudjelovao je i u koordiniranju pomoći te je u prihvatnom centru ostao koliko god je bilo potrebno.

"Čovjek i svećenik na raspolaganju ljudima!", istaknuli su iz Župe.

Na kraju su mu zahvalili na svemu što je učinio tijekom teških dana za Omiš te mu poželjeli sreću na novoj službi.

"Dragi don Josipe, hvala i sretno na novoj službi! Neka te prati i hrabri zagovor svih omiških zaštitnika, nagradi tvoju ljubav i dobrotu te čuva od svakoga zla", poručili su iz Župe sv. Petra apostola Priko.